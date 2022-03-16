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1 час назад

Россиянам раскрыли способы снизить платежи по ипотеке

Лера Букина

Понизить размер платежей по ипотеке можно с помощью действующих льготных программ по жилищным кредитам, которые совмещаются с другими мерами господдержки. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на специалистов финансового института развития «Дом.рф».

Россиянам раскрыли способы снизить платежи по ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди механизмов для снижения выплат, по словам экспертов, - материнский капитал, который можно внести как первоначальный взнос по ипотеке или погасить часть кредита, уменьшив его срок или сократив текущие платежи. За счет этого можно сэкономить на процентах и переплате.

Также, как указали специалисты, льготную ипотеку целесообразно совмещать с другими мерами поддержки, такими как выплаты многодетным семьям на погашение части кредита, региональные программы, а также налоговые вычеты — за покупку жилья (до 260 тысяч рублей на человека) и за уплаченные проценты по ипотеке (до 390 тысяч рублей).

В России также существуют кредитные каникулы, которые позволяют взять отсрочку или временно уменьшить ежемесячные выплаты. Они предусмотрены для граждан, которые оказались в трудной ситуации.

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В «Дом.рф» заявили, что льготные программы по ипотеке действуют и сейчас, а ставки по уже одобренным кредитам измениться не могут.

«Если кредитная организация по каким-либо причинам повысила ставку по оформленному займу, необходимо обратиться в Банк России и в суд, поскольку такие действия неправомерны», — подчеркнул директор консультационного центра «Дом.рф» Михаил Ковалев.

Ранее в марте вице-премьер России Марат Хуснуллин не исключил роста ставок по льготным ипотечным программам. Он отметил, что изменения коснутся не всех существующих мер поддержки, однако их сохранение дорого обойдется госбюджету.

Личный счет,Михаил Ковалев,Марат Хуснуллин,Банк России,
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