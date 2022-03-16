Россиянам раскрыли способы снизить платежи по ипотеке

Понизить размер платежей по ипотеке можно с помощью действующих льготных программ по жилищным кредитам, которые совмещаются с другими мерами господдержки. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на специалистов финансового института развития «Дом.рф».

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Среди механизмов для снижения выплат, по словам экспертов, - материнский капитал, который можно внести как первоначальный взнос по ипотеке или погасить часть кредита, уменьшив его срок или сократив текущие платежи. За счет этого можно сэкономить на процентах и переплате.

Также, как указали специалисты, льготную ипотеку целесообразно совмещать с другими мерами поддержки, такими как выплаты многодетным семьям на погашение части кредита, региональные программы, а также налоговые вычеты — за покупку жилья (до 260 тысяч рублей на человека) и за уплаченные проценты по ипотеке (до 390 тысяч рублей).

В России также существуют кредитные каникулы, которые позволяют взять отсрочку или временно уменьшить ежемесячные выплаты. Они предусмотрены для граждан, которые оказались в трудной ситуации.

В «Дом.рф» заявили, что льготные программы по ипотеке действуют и сейчас, а ставки по уже одобренным кредитам измениться не могут.

«Если кредитная организация по каким-либо причинам повысила ставку по оформленному займу, необходимо обратиться в Банк России и в суд, поскольку такие действия неправомерны», — подчеркнул директор консультационного центра «Дом.рф» Михаил Ковалев.