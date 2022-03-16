Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
42 минуты назад

Летний отдых в России может подорожать на треть

Лера Букина

Российские туроператоры считают, что отечественный отдых летом 2022 года подорожает на 10-30%. Об этом «Интерфаксу» заявили участники туристического рынка.

Летний отдых в России может подорожать на треть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы прогнозируем увеличение стоимости путевок на 10-20%, некоторые игроки ожидают роста на 30%. Пока мы не видим увеличения стоимости, хотя есть отели, которые нам уже присылают об этом информацию», — подчеркнула замгендиректора туроператора «Мультитур» Маргарита Назарова.

Она отметила, что многие сейчас заняли выжидательную позицию. В случае повышения цен отельеры также поднимут стоимость. В этой связи летний отдых целесообразно бронировать сейчас, то есть в период скидок и акций.

Отмечается, что спрос на бронирование в феврале сократился в среднем на 50%. При высоком спросе в совокупности с продуктовой инфляцией рост стоимости путевок составит не меньше 20-30%.

Где отдыхать россиянам, которые хотят за границу: советы эксперта

По словам экспертов, на ситуацию с продажами будет влиять политическая обстановка. Президент группы компаний Atelika Hotel Group Алексей Высоканов подчеркнул, что для развития внутреннего туризма в условиях кризиса следует увеличивать номерной фонд, в частности, при помощи глэмпингов, которые быстро возводятся. Специалист также считает, что в стране необходимо подготавливать квалифицированный персонал и улучшать качество сервиса.

Ранее 15 марта Ростуризм возобновил программу кешбэка на туры по России. Продажи таких туров продлятся до 1 мая, а отправиться в поездку можно с 15 марта до 1 июля.

Личный счет,Маргарита Назарова,Ростуризм,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители