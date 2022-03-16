Летний отдых в России может подорожать на треть

Российские туроператоры считают, что отечественный отдых летом 2022 года подорожает на 10-30%. Об этом «Интерфаксу» заявили участники туристического рынка.

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«Мы прогнозируем увеличение стоимости путевок на 10-20%, некоторые игроки ожидают роста на 30%. Пока мы не видим увеличения стоимости, хотя есть отели, которые нам уже присылают об этом информацию», — подчеркнула замгендиректора туроператора «Мультитур» Маргарита Назарова.

Она отметила, что многие сейчас заняли выжидательную позицию. В случае повышения цен отельеры также поднимут стоимость. В этой связи летний отдых целесообразно бронировать сейчас, то есть в период скидок и акций.

Отмечается, что спрос на бронирование в феврале сократился в среднем на 50%. При высоком спросе в совокупности с продуктовой инфляцией рост стоимости путевок составит не меньше 20-30%.

По словам экспертов, на ситуацию с продажами будет влиять политическая обстановка. Президент группы компаний Atelika Hotel Group Алексей Высоканов подчеркнул, что для развития внутреннего туризма в условиях кризиса следует увеличивать номерной фонд, в частности, при помощи глэмпингов, которые быстро возводятся. Специалист также считает, что в стране необходимо подготавливать квалифицированный персонал и улучшать качество сервиса.