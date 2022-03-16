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2 часа назад

Путин объявил об увеличении МРОТ, пенсий и соцвыплат

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 7

В ближайшее время власти России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты, заявил президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ.

Путин анонсировал повышение всех социальных выплат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», – передает его слова ТАСС.

Президент поручил правительству рассчитать точные параметры такого повышения. «И подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня», – сказал он.

Путин распорядился, чтобы правительство и регионы сконцентрировались на выполнении этой задачи, которая «носит не только экономический характер, но и является вопросом социальной справедливости».

Также Путин поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. По словам президента, очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта.

Ранее Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

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