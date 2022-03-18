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2 часа назад

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в марте

Газета.RuГазета.Ruиещё 7

В российских городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек самыми высокооплачиваемыми вакансиями марта стали семейный врач и директор по финансам. За такие позиции предлагается 250 и 200 тыс. рублей соответственно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Superjob. Сервис проанализировал предложения городов: Барнаул, Ижевск, Иркутск, Пенза, Саратов, Тюмень, Ульяновск, Хабаровск, Ярославль и других. Вакансия семейного врача в Томске стала самой высокооплачиваемой позицией.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Врачу предлагается оклад от 250 тыс. рублей в месяц. Директору по финансам в компании по финансовому и юридическому аутсорсу в Пензе предлагают 200 тыс. рублей в месяц.

Ранее самой высокооплачиваемой вакансией марта стал директор отдела продаж. Также продолжает сохраняться тренд на удаленные вакансии в IT. Так, в Петербурге руководителю отдела разработки онлайн-игр и эксперту SAP компании предлагают от 250 тысяч рублей в месяц, а инженеру по автотестированию в новосибирской компании готовы платить 200 тысяч.

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