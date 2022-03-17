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1 час назад

UnionPay: стоит ли оформлять карту китайской платежной системы

Лера Букина

Почти все международные платежные системы ушли из России, в этой связи многие граждане этой страны стали рассматривать альтернативные варианты. В частности, набирает популярность китайская платежная система UnionPay, сообщает Life.

UnionPay: стоит ли оформлять карту китайской платежной системы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В России карта системы UnionPay (обычно в кобренде с картой «Мир») выпускается примерно в десяти не самых крупных банках. Однако ажиотажный спрос заставил их поднять цены за выпуск карты. Теперь в банке «Санкт-Петербург» он обойдется в 10 тыс. рублей, а стоимость обслуживания — в 5 тыс. рублей в месяц. В Россельхозбанке выпуск карты стоит до 7,5 тыс. рублей. Газпромбанк решил поднять стоимость выпуска китайского пластика с 5 до 15 тыс. рублей.

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Платежная система заявляет, что карты выпускают в 70 странах, а принимают в 180 странах, однако эксперты обращают внимание на то, что все не столь радужно.

«Заявляя о том, что карты этой системы принимаются почти во всём мире, китайцы забывают уточнить одну немаловажную вещь. А именно: в отдельных регионах платёжную систему может поддерживать один банк или магазин. Вроде формально «флаг установлен», однако во многих местах вы просто не сможете ею расплатиться», — подчеркнул директор департамента одного из банков из топ-10.

Россиянам рекомендуют заранее проверять перед поездкой, принимают ли в том или ином месте UnionPay. В связи с тем, что это китайская платёжная система, при оплате с российских карт за рубежом может происходить двойная, а иногда даже тройная конвертация валюты, предупреждают специалисты. Следовательно, клиент может лишиться большой суммы на обменном курсе. С помощью открытия счета в юанях можно минимизировать потери на обменном курсе, пояснили эксперты. Также ЦБ постоянно вводит ограничения на снятие наличных с карт китайских платежных систем.

«Мы советуем открыть карту одной из международных систем в банках дружественных России стран, например в Казахстане или Армении. Более того, сейчас это можно сделать удалённо и получить карту через курьерские службы. Это самый простой вариант, который займёт от недели до месяца, оформить всё можно самостоятельно», — отметил эксперт компании «Финанс глобал групп» Валентин Ардашев.

Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России. Решение было принято в связи тем, что РФ начала спецоперацию на Украине.

Личный счет,Visa,Банк "Санкт-Петербург",Газпромбанк,Россельхозбанк,
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