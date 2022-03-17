Производители повышают цены на российские вина

«Да, у «Золотой Балки» свои виноградники, но саженцы всегда поставлялись из-за рубежа, в основном, из Италии и Сербии. Энопрепараты для ухода за виноградниками тоже заграничные. К сожалению, не все возможно заменить достойными аналогами. Но на данный момент у нас есть запасы и саженцев, и других комплектующих. И мы уверены, что сейчас не время использовать сложную ситуацию, когда на российские вина возник ажиотажный спрос. Проволока для мюзле закупалась за рубежом, сейчас будут переходить на отечественные аналоги. Колпачок делается из импортной фольги, цена выросла также на 65%. Этикетки на наши вина печатаются в отечественной типографии, но бумага и краски поставлялись из Европы. Для многих вин мы использовали дизайнерскую бумагу, сейчас планируем искать замену в России, тестируем отечественные варианты. Комплект этикеток в среднем теперь обходится на 65% дороже. Поэтому сейчас мы ищем альтернативные варианты на внутреннем рынке», — отметили в компании.