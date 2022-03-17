Производители повышают цены на российские вина

Цены на вина в российских магазинах в среднем выросли на 10%. Об этом сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на заявление Ассоциации виноделов России. Повышение обусловлено использованием на производстве импортных комплектующих.
«Импортный рынок сужается, закупка импортной продукции становится дорогостоящей. Производители поднимают цену в среднем на 10%, потому что дорожают комплектующие. Сейчас идет активно импортозамещение. 30% рынка занимает вино из винограда, выращенного в России, но этого недостаточно. Цены на вино будут регулироваться инфляцией и ростом курса, комплектующими. Для нас важна пробка, она не производится в России. Плюс вся химия для обработки виноградника, некоторая техника импортная, бочка. Все комплектующие привозные приводят к удорожанию продукта. Плюс внутренняя инфляция», — заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Игорь Губин.
Себестоимость продукта регулируется в зависимости от роста цен на виноматериал, бутылку, пробку, оформление и упаковку. Больше всего зависимость от импорта прослеживается в части оформления продукции, отметили в севастопольском винодельческом хозяйстве «Золотая Балка».
«Да, у «Золотой Балки» свои виноградники, но саженцы всегда поставлялись из-за рубежа, в основном, из Италии и Сербии. Энопрепараты для ухода за виноградниками тоже заграничные. К сожалению, не все возможно заменить достойными аналогами. Но на данный момент у нас есть запасы и саженцев, и других комплектующих. И мы уверены, что сейчас не время использовать сложную ситуацию, когда на российские вина возник ажиотажный спрос. Проволока для мюзле закупалась за рубежом, сейчас будут переходить на отечественные аналоги. Колпачок делается из импортной фольги, цена выросла также на 65%. Этикетки на наши вина печатаются в отечественной типографии, но бумага и краски поставлялись из Европы. Для многих вин мы использовали дизайнерскую бумагу, сейчас планируем искать замену в России, тестируем отечественные варианты. Комплект этикеток в среднем теперь обходится на 65% дороже. Поэтому сейчас мы ищем альтернативные варианты на внутреннем рынке», — отметили в компании.
Однако несмотря на сложную ситуацию, в винодельческом хозяйстве «Золотая Балка» призывают производителей не повышать цены на вина.
«Сегодня многие производители пытаются воспользоваться ситуацией и повысить стоимость своей продукции. Практически все поставщики наших фирменных магазинов «Золотая Балка» подняли цены на 15-20 %. Однако, в ситуации, когда спрос на российские вина невероятно возрос, мы не хотим наживаться на общем ажиотаже и собираемся зафиксировать и в ближайшее время не менять цены. На наш взгляд, именно так можно поддержать своих сограждан в сложное время. И именно так выражается настоящий патриотизм. Мы очень надеемся, что наши партнеры и поставщики комплектующих также не будут повышать цены на свою продукцию», — отметила директор винодельни Елена Костенко.