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1 час назад

Россиянам рассказали о новой выплате в 14 тысяч рублей

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"иещё 1

С этого месяца некоторые граждане России смогут рассчитывать на новую выплату от государства. Получить 14 тысяч рублей в месяц сможет каждый при определенных условиях, сообщает PRIMPRESS.

Россиянам рассказали о новой выплате в 14 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Получить дополнительные деньги теперь смогут россияне, которые лишились работы», – пишет издание.

Как уточняет PRIMPRESS, раньше граждане, в случае потери работы и постановке на учет в службе занятости, могли рассчитывать только на пособие по безработице, размер которого составляет от полутора до 13 тысяч рублей.

Теперь же россияне смогут получать еще одну выплату поверх этой. Как рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, граждане, которые примут участие в общественных работах, смогут рассчитывать на дополнительные денежные выплаты, размер которых равен МРОТ. Сейчас эта сумма составляет составляет 13 890 рублей.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Минтруд назвал дату новой индексации пенсий.

Личный счет,Антон Котяков,Минтруд России,
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