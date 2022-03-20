Россиянам рассказали о новой выплате в 14 тысяч рублей

С этого месяца некоторые граждане России смогут рассчитывать на новую выплату от государства. Получить 14 тысяч рублей в месяц сможет каждый при определенных условиях, сообщает PRIMPRESS.

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«Получить дополнительные деньги теперь смогут россияне, которые лишились работы», – пишет издание.

Как уточняет PRIMPRESS, раньше граждане, в случае потери работы и постановке на учет в службе занятости, могли рассчитывать только на пособие по безработице, размер которого составляет от полутора до 13 тысяч рублей.

Теперь же россияне смогут получать еще одну выплату поверх этой. Как рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, граждане, которые примут участие в общественных работах, смогут рассчитывать на дополнительные денежные выплаты, размер которых равен МРОТ. Сейчас эта сумма составляет составляет 13 890 рублей.