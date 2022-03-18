Российские власти успокоили покупателей презервативов

Дефицита презервативов в России не будет, потому что основные производители сосредоточены в странах Юго-Восточной Азии и свои поставки не прекращали. Таким образом активность покупателей, которые начали скупать этот товар, прокомментировали в Минпромторге, передает РИА Новости.

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В минувшем году поставки презервативов в Россию вели Таиланд, Китай, Малайзия, Индия, которые не присоединились к санкциям. Кроме того, собственные предприятия есть и в России, их совокупные мощности составляют до 400 миллионов штук. Речь идет об Армавирском заводе резиновых изделий, «Эластомер» в Подмосковье и ООО «Бергус» во Владимирской области.

Власти успокоили людей, опровергнув возможность дефицита. В ведомстве пояснили, что в среднем в России производят 100 миллионов презервативов в год. Речь идет о брендах Contex, EROS, «Гусарские», Life Styles, Simplex, «Соблазн», Erotica De Luxe и Torex. Импортируется до 600 миллионов штук.