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53 минуты назад

Аналитик рассказал россиянам о покупке и хранении золота

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Аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов рассказал россиянам о покупке и хранении золота. Его слова передает агентство «Прайм».

Аналитик рассказал россиянам о покупке и хранении золота
Фото: PixabayPixabay

Чернов заявил, что золото — подходящая для инвестиций валюта, однако относиться к слитком нужно внимательно и хранить в безопасном месте: даже незначительное повреждение снижает цену при дальнейшей продаже.

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Он пояснил, что приобрести золото для инвестиций можно в банке, который уполномочен самостоятельно устанавливать курсовую разницу между покупкой и продажей металла (спред). Чем выше спрос, тем шире спред — на сегодня он уже составляет 20-30 процентов, считает эксперт.

«Если физическое лицо будет владеть драгоценным металлом более трех лет и у него останутся документы, подтверждающие его покупку, то он освобождается от уплаты НДФЛ», — напомнил аналитик. В остальных ситуациях нужно декларировать доход и уплачивать 13-15 процентов в бюджет государства.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко перечислила минусы вложений в золото, юань и подешевевшие акции. По ее словам, золото — это инструмент для долгосрочного инвестирования. За последний год цены на него выросли меньше, чем курс доллара по отношению к рублю, — всего на 35 процентов.

Личный счет,Владимир Чернов,РУДН,
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