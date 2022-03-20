Пенсионерам назвали сроки рекордной индексации пенсий

«По словам специалистов, индексация социальных пенсий в этом году, таким образом, будет рекордной за все последние годы. Если быть точнее, то за семь лет. Ведь в 2015 году соцпенсии повышали на 10,3 процента, после чего показатель индексации был на уровне всего 3-4 процентов в год», — пишет портал.