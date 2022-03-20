Пенсионерам назвали сроки рекордной индексации пенсий

Пенсионерам, проживающим на территории Российской Федерации, рассказали об очередной индексации выплат, которая утверждена на региональном уровне. Порядка 4 миллионов пенсионеров смогут получить выплату, заявила информационная служба Минфина РФ, пишет издание Primpress.
Известно, что с 1 апреля 2022 года будут увеличены социальные пенсионные выплаты на 8,6%, хот до этого данный показатель составлял 7,7%. Из-за увеличения МРОТ и ПМ пришлось увеличить показатель индексации.
«По словам специалистов, индексация социальных пенсий в этом году, таким образом, будет рекордной за все последние годы. Если быть точнее, то за семь лет. Ведь в 2015 году соцпенсии повышали на 10,3 процента, после чего показатель индексации был на уровне всего 3-4 процентов в год», — пишет портал.
Известно, что на данные цели было выделено порядка 34 миллионов рублей.