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1 час назад

Специалист разъяснил судьбу замороженных активов россиян во Франции

Lenta.ruLenta.ru

Председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов разъяснил россиянам судьбу их активов, замороженных во Франции. Он заверил граждан, что этот шаг еще не означает конфискацию средств. Его цитирует РИА Новости.

Россиянам разъяснили судьбу их замороженных во Франции активов
Фото: ReutersReuters

«Что касается заморозки активов и недвижимости частных лиц, то, по утверждению французских властей, она не подразумевает отчуждения их имущества в пользу государства », — пояснил специалист

Он пояснил, что средства могут быть конфискованы в случае нарушения владельцами уголовного кодекса. Но для начала французским прокуроры должны доказать незаконность их приобретения.

«Французским прокурорам понадобится доказать, что эти активы являются следствием коррупции или отмывания средств, полученных незаконным путем», — напомнил он.

20 марта Франция заморозила активы Центробанка России на сумму 22 миллиарда евро. Среди них около 850 миллионов принадлежат частным лицам.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что из 640 миллиардов долларов Запад заморозил 300 миллиардов. Эти средства Россия не может использовать для обслуживания госдолга.

Несмотря на это, Москва в срок осуществила платеж по евробондам на сумму 117,2 миллиона долларов.

Личный счет,Антон Силуанов,Банк России,
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