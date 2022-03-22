Пенсии вырастут: россиянам напомнили об увеличении выплат с 1 апреля

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что с 1 апреля социальные пенсии в стране вырастут на 8,6 процента. Об этом сообщает «Прайм».

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Каждый год 1 апреля в РФ происходит индексация социальных пенсий. Такие пенсии выплачивают людям, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для страховой пенсии. Также эти выплаты получают россияне с инвалидностью и потерявшие кормильца.

Сначала социальные пенсии в 2022 году планировали поднять на 7,7 процента, но 16 марта было объявлено о решении повысить их на 8,6 процента.

В 2021-м социальные пенсии выросли на 3,4 процента и достигли 10 183 рублей. Индексации пенсий и соцдоплат происходят автоматически, пенсионерам не нужно подавать для этого заявлений в Пенсионный фонд.

С 1 января на 5,9 процента планово выросли страховые пенсии по старости. Фиксированная выплата после индексации составила 6 401 рубль 10 копеек (в 2021-м она равнялась 6 044 рублям 48 копейкам). Позже пенсию решили поднять не на 5,9, а на 8,6 процента - выше уровня инфляции.

Итоговая прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после этого (с учетом уже прошедшей в январе индексации) составила в среднем 1 400 рублей.