Количество потребительских кредитов за первые две недели марта снизилось в два раза по сравнению с тем же периодом в феврале. Об этом сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс». По данным аналитиков, за последний зимний месяц банки одобрили почти 2 млн потребительских ссуд на 487,9 млрд рублей, а за первую половину марта — всего 500 000 кредитов. В конце февраля Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%.

По данным бюро, в апреле 2020 года — первый месяц самоизоляции — россиянам одобрили 550 000 кредитов наличными, в мае их было уже 712 000.

Аналитики рассказали, что точкой перелома для многих кредиторов стало 26 февраля 2022 года, когда выдачи снизились более чем на 60% по сравнению с 19 февраля.

«Следующей точкой перелома стало 1 марта, когда после некоторого восстановления рынок зафиксировался на уровне 50% от выдач в феврале», — объяснил представитель бюро.

При этом аналитики не раскрыли данные о количестве и объёме выданных потребкредитов в абсолютном выражении.

В «Эквифаксе» добавили, что в последнее время банки значительно ужесточили требования к заёмщикам. Средний срок кредита сократился с 32 до 23 месяцев, а средняя сумма ссуды упала до 130 000 рублей.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за первую неделю марта зафиксировано снижение заявок физлиц на кредиты в банках на 53% по сравнению с тем же периодом 2021 года и на 55% — к февралю 2022-го.

«И заёмщики, и банки в условиях неопределённости и резкого роста ключевой ставки стараются не совершать резких движений и более склонны к занятию выжидательной позиции. По нашему мнению, в ближайшие месяцы рост ставок в результате санкционного давления станет определяющим фактором для кредитного рынка, где можно ожидать существенного спада, сравнимого с карантинными апрелем — маем 2020 года», — подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Выдача кредитов в России упала из-за резкого повышения ключевой ставки, заявил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По этой же причине россияне стали отказываться от рыночной ипотеки в пользу льготной.

«Динамика могла бы быть более позитивной, если бы она не сопровождалась девальвацией рубля, ростом цен и уходом с рынка многих зарубежных производителей и продавцов», — добавил собеседник РБК.

В России уже два месяца подряд растет средний размер потребительского кредита. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе 2022 года средний размер выданных потребкредитов в России составил 277,4 тыс. рублей, что на 18,8% выше аналогичного показателя января 2021 года. Средний размер потребкредита растет уже два месяца подряд: в декабре 2021 года он составил 202,4 тыс. рублей.

В феврале 2022 года самый высокий средний размер потребкредита был в Москве — 555,4 тыс. рублей. На втором месте оказалось Подмосковье с 405,2 тыс. рублей. Замыкает тройку Санкт-Петербург (375,9 тыс. рублей).

21 февраля агентство «Прайм», ссылаясь на данные сервиса «Кредистории» сообщило, что российские банки в январе нарастили выдачу потребкредитов наличными чуть более чем на четверть (26%), по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов России Ольга Дайнеко объяснила россиянам последствия реструктуризации кредита. Она отметила, что к подобной мере следует прибегать только в крайних случаях при возникновении финансовых трудностей, поскольку в будущем платежи для заемщика могут увеличиться, передает РИА Новости.

Финансист напомнила, что отсрочку по кредитам, оформленным до 1 марта, можно получить в том случае, если доход заемщика снизился на 30 и более процентов, не были оформлены другие кредитные каникулы и размер займа не превышает установленный лимит — 300 тысяч рублей по потребительскому кредиту, 100 тысяч по кредитным картам и 700 тысяч по автокредитам. Для Москвы лимит по ипотеке составляет шесть миллионов, для Подмосковья, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока — четыре миллиона и по три миллиона для остальных регионов.

Если сумма кредита оказалась выше, изменился серый доход или в семье появились непредвиденные расходы, то кредитные каникулы оформить невозможно. В этих условиях можно попросить у банка реструктуризацию, рассказала Дайнеко. Зачастую финансовая организация идет навстречу клиенту, но на своих условиях.

Эксперт пояснила, что в этом случае не гарантировано полное освобождение от платежей в льготный период, после завершения послаблений не всегда получается вернуться в привычный график, поскольку накопленную задолженность могут сразу добавить к ежемесячным выплатам, также пострадает кредитная история за счет снижения кредитного рейтинга.

«Если финансовое положение чрезвычайное и необходимо предотвратить последствия возможных неплатежей, и есть перспективы улучшить свое материальное положение – вариант реструктуризации может помочь справиться с ситуацией», — резюмировала Дайнеко, порекомендовав внимательно ознакомиться с условиями предоставления услуги.

4 марта Госдума одобрила предложение о кредитных каникулах как для граждан, так и для малого и среднего бизнеса. Право на отсрочку платежей смогут получить те, чей доход упал более чем на 30 процентов, сам заемщик уже не находится на каникулах, а взятый кредит не больше установленного правительством уровня.

Крупные российские магазины электроники перестали продавать товары в кредит и рассрочку. Это произошло из-за неустойчивого курса рубля и повышения ключевой ставки Центробанком, сообщили «Известиям» эксперты и участники рынка. В частности, от кредитов и рассрочки отказались в магазинах re:Store, в которых торгуют техникой Apple, а также в сети «М. Видео — Эльдорадо».

В «М. Видео — Эльдорадо» подтвердил, что рассрочка у них временно не действует. По словам представителя компании, рассрочка всегда была одним из вариантов стимулирования продаж дорогой техники, в рамках которого ретейл берёт на себя расходы по обслуживанию кредита. Сейчас магазины отказываются от такого продвижения товаров, чтобы сдержать рост цен.

«Доля кредитных покупок в общем объёме продаж за последние недели снизилась, что логично при инвестиционном спросе. Люди стремятся вложить те средства, которые у них есть», — пояснил представитель компании.

В «М. Видео — Эльдорадо» всё ещё можно взять кредит, так как у сети есть своя кредитная платформа, отметили в пресс-службе сети.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что скоро сегмент высокобюджетной техники уменьшится.

«Если сейчас на смартфоны стоимостью от 60 000 рублей приходится около 24% продаж, то к концу года их доля может сократиться до 12%», — считает эксперт.

Глава Acer в РФ Дмитрий Кравченко ожидает, что в долгосрочной перспективе отсутствие рассрочек и высокие ставки по кредитам приведут к снижению продаж всей техники, а не только дорогостоящей. Он рассказал, что раньше примерно 30% техники стоимостью более 50 000 рублей покупали в кредит и рассрочку, а сейчас, вероятно, её продажи как минимум не будут расти. Кравченко уверен, что «всё вернётся на круги своя», когда ЦБ начнёт понижать ставку и, следовательно, займы станут доступнее.

В банках сообщили изданию, что не ограничивают выдачу рассрочек в магазинах партнёров, а ретейл сам принимает решение на время прекратить такое взаимодействие.

18 марта Центральный банк России решил не менять ключевую ставку, оставив её на уровне 20%. 28 февраля после заморозки валютных резервов страны ЦБ увеличил ставку сразу на десять с половиной процентных пунктов.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк смягчит денежно-кредитную политику при снижении инфляции и росте интереса россиян к сбережениям.

Спрос на ипотечные кредиты в России в начале марта по сравнению с февралем и аналогичным периодом прошлого года сократился в четыре раза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анализ ипотечного рынка «Росбанк Дом».

«Оценочное сужение спроса на ипотечные кредиты в 4 раза по отношению к февралю 2022 года и марту 2021 года», — говорится в исследовании.

Согласно представленным данным, в первую неделю марта было выдано 140,6 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму порядка 24,3 миллиарда рублей.

В январе было выдано кредитов на 328,6 миллиарда рублей, что выше аналогичного периода 2021 года на 25,1%, а в феврале — на 478 миллиардов рублей (на 45% больше, чем в январе).

«Высокая для начала года потребительская активность была связана с желанием заемщиков успеть взять ипотеку до дальнейшего повышения ставок на рынке», — полагают аналитики.

По их оценке, если ключевая ставка продержится на уровне 20% достаточно долго, это может привести к серьезному спаду спроса на ипотечные программы банков со стороны населения.

Ранее сообщалось, что в некоторых российских банках доля выдачи льготной ипотеки резко поднялась до 80% от общих объемов продаж.

Средства населения в феврале в российских банках снизились на 1,2 трлн рублей или 3,5%, следует из материалов Банка России.

"Негативный информационный фон в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков стимулировал повышенный спрос населения на рублевую и валютную наличность. В целом за февраль средства населения снизились на 1,2 трлн рублей ( 3,5%), главным образом в последнюю неделю месяца", - указывает регулятор.

Однако, как отмечает ЦБ, повышение 28 февраля ключевой ставки до 20% и последовавший рост ставок по депозитам позволили восстановить приток средств на срочные рублевые банковские депозиты и стабилизировали спрос населения на наличность.

Регулятор отмечает, что отток средств населения был полностью покрыт инструментами Банка России по предоставлению ликвидности (на пике в начале марта задолженность по операциям рефинансирования достигала 10 трлн рублей), однако затем банки погасили больший объем привлеченных от Банка России средств и к середине марта спрос банков на рефинансирование начал снижаться.

Также, по данным ЦБ, ликвидность поддержали заметный рост средств на счетах эскроу (+234 млрд рублей) и умеренный приток средств юридических лиц (+1 775 млрд рублей, или +0,4%).

В материала о развитии банковского сектор за февраль 2022 года ЦБ в этот раз не опубликовал данные о прибыли банковского сектора. В начале марта регулятора в рамках ограничения санкционных рисков разрешил банкам временно сократить объем раскрытия публикуемой в открытом доступ отчетности. Начиная с отчетности за февраль 2022 года банки не обязаны публиковать бухгалтерскую отчетность (индивидуальную и консолидированную) по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней.

Банки продолжили наращивать темпы кредитования

В ЦБ РФ заявили, что российские банки в феврале продолжили наращивать портфели кредитов как физических, так и юридических лиц. Прирост ипотечного кредитования в РФ в минувшем месяце также ускорился. "Рост кредитования в феврале и начале марта продолжился, но это, вероятно, связано с использованием ранее одобренных кредитных лимитов. В целом за февраль корпоративный портфель вырос на значительные 1,3 трлн рублей (+2,4%) большей частью в конце месяца", - указывает регулятор.

По предварительным данным, прирост ипотечного кредитования ускорился по сравнению с январем (до 2,2%, в январе +1,1%). Потребительские кредиты, предварительно, также росли более активно по сравнению с прошлым месяцем (+1,1% с корректировкой на продажи и списания, в январе +0,7%).

Такой рост потребительских кредитов, скорее всего, обусловлен возросшим потребительским спросом на импортные товары, в том числе на бытовую технику и автомобили, на фоне ожиданий снижения доступности этих товаров из за введенных санкций, ухода некоторых иностранных компаний с рынка и ослабления рубля, указывает регулятор. В целом российские банки выдали в феврале кредитов физлицам на сумму 432 млрд рублей, прирост к январю составил 1,7%.

Минэкономразвития расширяет доступность льготных кредитов для малых и средних предприятий для поддержки бизнеса в условиях роста ключевой ставки. Льготные программы кредитования министерства и Банка России поддержат один триллион рублей кредитов в секторе МСП. Об этом на заседании правительства 17 марта 2022 года сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

«Если говорить о всех запущенных программах, то на текущий момент, они смогут поддержать более одного триллиона рублей кредитного портфеля МСП уже в новых условиях. Учитывая, что общий кредитный портфель МСП — восемь триллионов рублей, 12 процентов всех выданных МСП кредитов будут поддержаны правительством в рамках плана первоочередных действий по развитию экономики в условиях санкционного давления», — рассказал министр.

Чтобы снизить стоимость кредитов для малых и средних предприятий, Минэкономразвития подготовило и представило в правительство пакет изменений в программе льготного кредитования МСП «1764». Сейчас ставка по новым кредитам определяется как ключевая ставка ЦБ, к которой добавляется 2,75 процента. Из-за повышения ключевой ставки Центрального банка, предельные ставки по кредитам в рамках программы нацпроекта должны были увеличиться с 12,25 процента до 22,75 процента.

Минэкономразвития предложило закрепить ставку на уровне 15 процентов по новым кредитам для микро- и малых предприятий и 13,5 процента для средних. Чтобы банки кредитовали бизнес по таким ставкам, Минэкономразвития увеличит объем субсидирования банков — с трех процентов до 9,5 процента. Ожидается, что по таким параметрам бизнес сможет привлечь не менее 300 миллиардов рублей.

Также планируется, что из-за повышенного спроса бизнеса на оборотные средства 80 процентов будут выдавать малым и средним предприятиям на оборотне средства. В 2022 году правительство дополнительно выделило 14,3 миллиарда рублей на реализацию программы.

Для поддержки МСП была адаптирована программа стимулирования кредитования. По ней Банк России предоставляет льготное фондирование банкам в объеме до 200 миллиардов рублей, если у них есть поручительства Корпорации МСП. В рамках программы средние компании смогут получить кредит по ставке не более 13,5 процента, а микро- и малые предприятия по ставке не более 15 процентов.

«При этом, поручительства будут выдаваться, в первую очередь, на запуск новых инвестиционных проектов, в том числе для импортозамещения, а также на рефинансирование кредитов по уже начатым инвестиционным проектам», — пояснил Максим Решетников.