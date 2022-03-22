В Минсельхозе РФ предложили ставить штампы покупателям сахара, чтобы избежать паники в магазинах при покупке данного продукта, сообщает Telegram-канал RTVI. Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский ранее заявил, что в России нет реальной проблемы для появления дефицита сахара. По его словам, трудности с покупкой сахара, возникающие у покупателей, являются последствием паники россиян.
«Временные татуировки» помогут избежать «карусели» покупателей сахарного песка между торговыми точками, — отметили в ведомстве.
В Минсельхозе также заявили, что Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия, включая зерно и продукты его переработки, мясную и рыбную продукцию, сахар, растительное масло, овощи и фрукты.
Потребность же в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в России в силу климатических условий, а российские импортёры работают с широким кругом поставщиков из других стран.