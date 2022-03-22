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41 минуту назад

Интерес россиян к отдыху в Крыму значительно снизился

Вероника Полынина

Закрытие аэропортов и обострение геополитической обстановки значительно снизили интерес российских туристов к Крыму, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Объявленная «вне очереди» акция кешбэка за туры по России, продажи по которой начались 15 марта, не смогла восстановить потребительский спрос на путешествия в Крым.

«Бронирования Анапы, Крыма и Геленджика из-за продолжающегося закрытия аэропортов практически не восстановились – они по-прежнему меньше примерно в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», - рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Закрытие аэропортов повлияло прежде всего на короткие поездки от 3 до 6 дней, пользовавшиеся большим спросом в период майских праздников и являвшиеся основным типом бронирования в дорогих крымских отелях.

Где будут отдыхать россияне на майских праздниках

Ранее в АТОР сообщили, что внеочередная программа туристического кешбэка помогла восстановить интерес отечественных путешественников к поездкам по России. Спрос на туры внутри страны за первую неделю с начала действия нового этапа программы вырос на 50-200 процентов по сравнению с предыдущей неделей.

Личный счет,Видео,Сергей Ромашкин,Ассоциация туроператоров России,
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