Интерес россиян к отдыху в Крыму значительно снизился

Закрытие аэропортов и обострение геополитической обстановки значительно снизили интерес российских туристов к Крыму, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Объявленная «вне очереди» акция кешбэка за туры по России, продажи по которой начались 15 марта, не смогла восстановить потребительский спрос на путешествия в Крым.

«Бронирования Анапы, Крыма и Геленджика из-за продолжающегося закрытия аэропортов практически не восстановились – они по-прежнему меньше примерно в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», - рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Закрытие аэропортов повлияло прежде всего на короткие поездки от 3 до 6 дней, пользовавшиеся большим спросом в период майских праздников и являвшиеся основным типом бронирования в дорогих крымских отелях.