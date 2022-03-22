Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, отменяющий уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах.

С 2021 года в России был введен налог в размере 13% на процентные доходы по вкладам, превысившие необлагаемую сумму. Она рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января того года, в котором были получены доходы. Следовательно, необлагаемый доход по вкладам за 2021 год составил бы 42,5 тыс. рублей (ключевая ставка ЦБ на 1 января 2021 года была 4,25%), а за 2022 год он получался 85 тыс. рублей (на 1 января 2022 года ставка ЦБ была 8,5%), передает РИА «Новости».

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Новый закон освобождает россиян от уплаты НДФЛ с процентных доходов по вкладам в банках за 2021-2022 годы, которые подлежали бы уплате в 2022-2023 годах. Также изменяются правила налогообложения процентных доходов по вкладам, которые распространятся на будущие налоговые периоды после 2022 года.

Необлагаемый доход будет определяться как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ в данном году. Если в течение года ключевая ставка повышалась, а а вслед за ней росли и ставки по вкладам, то увеличится и необлагаемый доход, и гражданам больше налогов платить не придется.

Кроме того, в документе говорится о нормах, направленных на стимулирование перевода ценных бумаг (долей) российских организаций из собственности иностранных компаний в собственность российских физлиц. В этих целях от НДФЛ освобождаются доходы в виде имущества (за исключением денежных средств) и имущественных прав, полученных в 2022 году от иностранной организации или иностранной структуры без образования юрлица, в отношении которой гражданин являлся контролирующим лицом или учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года.

От НДФЛ также освобождаются доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах. Снимается ограничение по размеру помощи и подарков ветеранам, труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и некоторым другим лицам, который не облагается НДФЛ.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.

Между тем Госдума также приняла во втором и третьем чтении закон о повышении с 3 млн до 10 млн рублей цену легковых автомобилей, начиная с которой они облагаются повышенным транспортным налогом («налогом на роскошь»). Эта норма заработает уже с 2022 года, то есть будет иметь обратную силу.

Сейчас владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей и возрастом не более трех лет должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 млн рублей и возрастом до пяти лет. Тройной налог – за модели по цене 10-15 млн рублей и возрастом не более 10 лет и за модели ценой свыше 15 млн рублей и не старше 20 лет.

Принятый закон убирает коэффициенты 1,1 и 2, то есть со всех машин стоимостью до 10 млн рублей налог будет уплачиваться по обычной ставке. А тройной налог остается для той же категории – автомобилей по цене 10-15 млн рублей не старше 10 лет и моделей дороже 15 млн рублей не старше 20 лет.

Помимо этого, ГД приняла закон о введении налоговых льгот в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий, а также туризма.

Для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль. На пять лет устанавливается нулевой НДС на гостиничные услуги, а также на услуги предоставления в аренду и пользование объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенных в реестр таких объектов.

До конца 2024 года продлеваются полномочия субъектов России по установлению нулевой ставки налога для впервые зарегистрированных в качестве ИП физлиц, которые в течение двух лет с момента такой регистрации перешли на упрощенную или патентную систему налогообложения.

Принят также закон, предусматривающий налоговые стимулы для повышения привлекательности специальных административных районов (САР) России.

Изменения смягчают критерии для организаций, желающих получить статус международной холдинговой копании (МХК), необходимый для получения резидентства в САР, а следовательно, и льгот в них. Налоговые условия для МХК улучшаются.

Статус МХК смогут приобретать организации, созданные до 1 марта 2022. При этом смягчается требование к неизменности состава контролирующих лиц таких организаций, разрешая изменения в его составе в пределах 25%. Это позволит расширить круг лиц, которые могут приобрести статус МХК.

Не будет облагаться налогом имущество международной компании, расположенное за пределами страны и используемое при реализации проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых и выполнении иных работ, предусмотренных этими проектами. Условие – такие проекты осуществляются в рамках соглашений о разделе продукции, концессионных, лицензионных или иных соглашений на условиях риска.

Вместе с тем допускается возможность переезда в специальные административные районы России (САР) иностранных компаний, зарегистрированных до 1 марта 2022 года, и регистрации в них международных личных фондов граждан.

Закон призван защитить российский бизнес и его активы в условиях санкционного давления. Для этого редлагается упростить переезд в САР компаний под санкциями.

Для защиты активов попавших под санкции компаний и физлиц закон разрешает регистрацию в САР личных прижизненных и наследственных фондов со статусом международных фондов. Эти изменения позволят передавать в такие фонды активы в целях снижения признаков корпоративного контроля и вывода компаний из-под санкций. При этом стоимость активов личного фонда при его создании в САР в порядке редомициляции или инкорпорации должна быть не менее 5 млрд рублей.

Также исключается необходимость подтверждения деятельности на территории нескольких государств. Также срок, в течение которого иностранными компаниями должны быть осуществлены инвестиции, увеличивается с шести месяцев до одного года, а срок предоставления подтверждающих их осуществление документов – с 10 до 30 рабочих дней.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство разработало новые меры по поддержке экономики в условиях санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За неделю сформирован еще один пакет предложений. Он состоит из мер, многие из которых обсуждались на совещании у президента. Все они детально продуманы и охватывают несколько сфер», — сказал глава правительства.

Отмечается, что эти меры позволят скорректировать программу стимулирования разработки российскими предприятиями конструкторской документации.

Также правительство рассмотрит меры по расширению поддержки малого и среднего бизнеса через офсетные контракты.

По словам Мишустина, эти соглашения гарантируют инвесторам, которые реализуют значимые для регионов проекты в рамках государственных закупок, рынок сбыта на определенный период, что позволит предпринимателям точнее просчитать риски и оптимизировать затраты.

14 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о разработке третьего пакета мер поддержки российской экономики в условиях санкций. В рамках первых двух пакетов антикризисных мер парламент уже одобрил 13 документов. Премьер-министр РФ подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым россияне могут обращаться за кредитными каникулами. В Кремле заявили, что «последствия экономической войны будут минимизированы».

Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

Документ, разработанный правительством, был внесен в Госдуму 3 марта. В частности, в новом законе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.

Кроме того, закон устанавливает процедуры, регламентирующие особенности правового режима при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Также документ включает особенности исчисления МРОТ и прожиточного минимума.

Закон позволяет медицинским организациям закупать в большем количестве нужные изделия через электронный запрос котировок, а также лекарства, расходные материалы и медицинские изделия в упрощенном порядке. При этом Фонд социального страхования получил право закупать технические средства реабилитации и услуги у единственного поставщика.

Максимальная сумма закупки лекарств для назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии повышается до 1,5 миллиона рублей. Препараты, не имеющие отечественных аналогов, можно будет закупать у единственного поставщика.

Обострение ситуации в экономике произошло после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Правительство РФ разработало программу поддержки рынка труда в регионах, для реализации которой уже выделило почти 40 млрд рублей. Такие меры потребовались после введения западных санкций против России и ухода с отечественного рынка многих иностранных компаний. Согласно проекту, дополнительное финансирование должно помочь в стабилизации экономической обстановки в стране и предотвратить возможную безработицу.

Новое распоряжение подписал 19 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В документе говорится, что на программу поддержки средства выделит резервный фонд РФ.

Значительная часть указанной суммы (25,5 млрд рублей) пойдёт на создание в регионах временных рабочих мест. А также правительство обещает обеспечить оплачиваемой общественной работой тех россиян, которые находятся в поиске вакансий. Согласно распоряжению, такая мера коснётся более 400 000 человек.

Ещё 7 млрд рублей уйдёт на повышение квалификации или переобучение работников промышленных предприятий, которым придётся искать новое место после закрытия места работы. По данным документа, финансирования хватит на 125 000 рабочих.

Оставшиеся средства (почти 6 млн рублей) пойдут на гранты некоммерческим организациям, которые будут заниматься обучением соискателей. В правительстве рассчитывают, что такие курсы смогут пройти 100 000 человек, а 75 000 после смогут оформить ИП и заняться бизнесом.

«Это лишь часть мер, которые правительство готовит по поддержке занятости. Мы продолжим работать с регионами, отраслевыми блоками, чтобы удержать рынок труда от колебаний, помочь людям справиться со сложившейся ситуацией», — заявил на заседании Мишустин.

Ускоренный режим возмещения НДС позволит бизнесу вернуть деньги в среднем в течение восьми дней. Об этом ТАСС сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Ранее Госдума приняла закон об антикризисных налоговых мерах поддержки. Документ предусматривает, в частности, возможность возместить НДС в ускоренном режиме. Вернуть деньги можно в пределах сумм налогов, уплаченных в бюджет за предшествующий календарный год.

"Бизнес сможет, по нашим расчетам, вернуть налог в объеме около 80 млрд рублей в среднем в течение восьми дней с даты представления соответствующего заявления, не дожидаясь окончания камеральной налоговой проверки", - отметил Егоров.

Президент России Владимир Путин поручил расширить перечень товаров для детей, облагаемых пониженной ставкой НДС в 10%, а также стимулировать закупки отечественных детских товаров за счет средств бюджета РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в четверг прошло заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. По его итогам был опубликован ряд поручений Путина.

В Кремле подчеркнули, что поддержка российской индустрии детских товаров предусмотрена в том числе и в рамках реализации нацпроектов и государственных программ.

Кроме того, кабмин при реализации мер социальной поддержки семей должен принять дополнительные меры, направленные на поддержку потребительского спроса на детские товары, произведенные в РФ.

Кроме того, российскому правительству совместно с властями регионов было поручено сформировать критерии отбора российских производителей, товары которых используются для поддержки семей с детьми. В частности, речь идет о школьной форме и подарочным наборе для новорожденного.

Ранее Путин объявил, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8-16 лет.

Депутаты Госдумы раскрыли малоизвестные льготы для жителей РФ. Так, семьи с двумя и большим числом детей могут не платить НДФЛ при продаже квартиры, если вырученные средства пойдут на покупку нового жилья.

«Составили список льгот, о которых вы могли не знать, но которыми можно воспользоваться по закону. Семьи с двумя и более детьми могут не платить НДФЛ при продаже квартиры, если вырученные средства пойдут на покупку нового жилья. Пенсионеры не обязаны платить налог на имущество и за шесть соток», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале Госдумы.