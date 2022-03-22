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34 минуты назад

РЖД пообещали не повышать стоимость пассажирских билетов

Елена Прошина

Российские железные дороги постараются взять под контроль ситуацию с ценами на пассажирские билеты и не допустить их подорожания в 2022 году. Об этом в рамках открытого диалога в Совфеде заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Его слова приводит «РБК».

РЖД пообещали не повышать стоимость пассажирских билетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы сохраним и считаем важным сохранить обязательно без удорожания стоимость пассажирских билетов. Будем максимально придерживаться в этом году этих принципов», — пообещал Белозеров.

Также он отметил, что корпорация сохранит льготы и скидки на всех маршрутах РЖД. Мера не коснется Крыма и Севастополя, так как туда ходит «Гранд Сервис Экспресс», который обслуживает Минтранс.

Ранее Белозеров сообщил, что Siemens приостановил контракт на поставку новых «Сапсанов» в Россию.

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