Россиянам ускорят выдачу налоговых вычетов

Федеральная налоговая служба (ФНС) разослала в налоговые инспекции внутреннее распоряжение о необходимости закрывать за 15 дней камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ. Данная мера призвана ускорить возвраты налогов, сообщили РБК со ссылкой на источники.
Сообщается, что нововведение затрагивает социальные и имущественные вычеты. Ранее проверки по социальным вычетам проводились три месяца и еще месяц на перечисление средств, по имущественным вычетам на проверку отводился один месяц и 15 дней на зачисление возврата.
"В текущих экономических реалиях налоговые органы особое внимание уделяют задаче рассмотрения заявлений граждан на получение налоговых вычетов и, как следствие, возврата налога", - сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
В ближайшее время камеральные проверки будут проводиться в более короткие сроки, подтвердили РБК в пресс-службе ФНС, уточнив, что будет учитываться загрузка сотрудников налоговых органов (ведомство не назвало конкретные параметры сроков). "В текущих экономических реалиях налоговые органы особое внимание уделяют задаче рассмотрения заявлений граждан на получение налоговых вычетов и, как следствие, возврата налога", - сказали в налоговой службе.