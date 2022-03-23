Россиянам ускорят выдачу налоговых вычетов

Федеральная налоговая служба (ФНС) разослала в налоговые инспекции внутреннее распоряжение о необходимости закрывать за 15 дней камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ. Данная мера призвана ускорить возвраты налогов, сообщили РБК со ссылкой на источники.

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Сообщается, что нововведение затрагивает социальные и имущественные вычеты. Ранее проверки по социальным вычетам проводились три месяца и еще месяц на перечисление средств, по имущественным вычетам на проверку отводился один месяц и 15 дней на зачисление возврата.

"В текущих экономических реалиях налоговые органы особое внимание уделяют задаче рассмотрения заявлений граждан на получение налоговых вычетов и, как следствие, возврата налога", - сообщили РБК в пресс-службе ФНС.