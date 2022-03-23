Банки установили плату за выпуск карты UnionPay

В связи с приостановкой работы в России популярных платежных систем Visa и Mastercard китайская платежная система UnionPay стала пользоваться большим спросом у россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
Банкам не удается справиться с наплывом, в этой связи выдача китайского «пластика» периодически приостанавливается. Остальные кредитные организации лишь прорабатывают ее выпуск.
Среди банков, которые выдают UnionPay в России, - ВБРР, «Солидарность», Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, «Санкт-Петербург», Примсоцбанк, «Приморье», «Зенит» и Почта банк.
Получение карты на руки доступно только в шести российских кредитных организациях. Клиенту Газпромбанка выпуск карты UnionPay обойдется в 15 тысяч рублей, а Россельхозбанка — до 9,5 тысячи рублей. В Промсвязьбанке такая карта выдается только зарплатным клиентам при одобрении работодателя.
Другие банки в настоящее время карты UnionPay клиентам на руки не выдают. Часть из них обещает пластик только в мае.
Ранее многие западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. В частности, 10 марта международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою работу в России. Все карты этих систем, уже выпущенные российскими банками, будут продолжать работать на территории РФ в прежнем режиме. Операции по ним обрабатываются внутри страны. До этого о приостановке работы объявили American Express и японская JCB.