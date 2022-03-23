Цены упадут: эксперты дали прогноз по стоимости бензина

В начале марта стоимость бензина снизилась в опте, а к концу месяца этот тренд распространился на розницу. Специалисты не исключают, что в апреле заправки понизят цены. Эксперты, опрошенные Life, прокомментировали ситуацию и поделились

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прогнозами относительно стоимости топлива на АЗС.

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Интернет-издание напоминает, что по ряду позиций снижение цены достигло более 20%. Это касается, в частности, АИ-92 и АИ-95. Оно также сослалось на статистику Росстата, согласно которой за период с 5 по 11 марта цены на топливо упали в 26 субъектах страны.

Наибольшее снижение цены зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе (1,4%). В Москве цены на бензин понизились на 0,1%, а в Санкт-Петербурге они не изменились.

«Начиная со второй половины февраля возникла нетипичная для нашего внутреннего рынка ситуация. Бензин действительно начал дешеветь. Причём не только на бирже, но и на автозаправках. Снижение цен по различным сортам топлива составило порядка 11–12%. Причиной столь необычного явления стало совпадение в одной временной точке ряда факторов», — подчеркнул преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Он отметил, что в связи с ограничением экспорта продукции нефтепереработки из-за санкций на рынке образовался избыток предложения, поскольку невостребованными остались объемы, подготовленные для экспорта. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прогнозирует падение цен на топливо после первого апреля. Он пояснил, что это обусловлено рыночной ситуацией. Эксперт не исключает, что снижение может составить 5–7%.

Отмечается, что на динамику российского рынка топлива этой весной будет влиять то, насколько значимым окажется отказ отдельных иностранных покупателей от российских нефтепродуктов.

«Нефтепереработка у нас ориентирована на экспорт. Из примерно 80 млн тонн производимого дизтоплива экспортируется половина, из 60 млн тонн мазута — три четверти. Бензин и авиакеросин почти не экспортируются. Поскольку НПЗ не может не выпускать дизтопливо, если спрос на него на экспортных рынках снизится, завод будет предлагать товар на внутреннем рынке со скидкой, а если и это не поможет — сокращать переработку», — заявил руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.

В ближайшие месяц-полтора прогнозируется продолжение движения цен вниз с выравниванием их уровня у различных поставщиков, полагает Гожий. Так, топливо, купленное на бирже по также снизившимся ценам, должно дойти до потребителей.

«Все это сохраняет потенциал снижения цен на бензин и дизельное топливо где-то от трёх до пяти рублей», — отметил эксперт.

Этот тренд положительно отразиться и на экономике, и на простых автомобилистах, указал он. При этом Гожий считает, что ситуация не будет наблюдаться долгое время.