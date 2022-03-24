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56 минут назад

"Ъ": в Apple Pay пропала возможность добавлять карты "Мир"

Газета.RuГазета.Ru

В Apple Pay пропала возможность добавлять новые карты российской платежной системы «Мир», пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщения пользователей системы.

В Apple Pay пропала возможность добавлять карты «Мир»
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ранее добавленные карты доступны.

Ранее сообщалось, что Apple включила банковские карты с платежной системой «Мир» в качестве способа оплаты в учетной записи Apple ID.

В начале марта сервисы Apple Pay и Google Pay стали недоступны для карт Visa и Mastercard в России.

Также американская компания Apple ограничила работу Apple Pay и других сервисов в России и отключила для российских пользователей доступ к просмотру весенней презентации на официальном сайте и на YouTube.

Кроме этого компания прекратила продажу своих товаров через официальный сайт в России. На всех товарах в графе «Доставка» указано «в настоящее время недоступно».

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