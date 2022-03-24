В Apple Pay пропала возможность добавлять карты «Мир»

В Apple Pay пропала возможность добавлять новые карты российской платежной системы «Мир», пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщения пользователей системы.
Отмечается, что ранее добавленные карты доступны.
Ранее сообщалось, что Apple включила банковские карты с платежной системой «Мир» в качестве способа оплаты в учетной записи Apple ID.
Также американская компания Apple ограничила работу Apple Pay и других сервисов в России и отключила для российских пользователей доступ к просмотру весенней презентации на официальном сайте и на YouTube.
Кроме этого компания прекратила продажу своих товаров через официальный сайт в России. На всех товарах в графе «Доставка» указано «в настоящее время недоступно».