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1 час назад

В Apple Pay больше нельзя добавлять карты «Мир»

Лера Букина

Возможности у россиян добавлять новые карты российской платежной системы «Мир» в Apple Pay больше нет. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сообщения пользователей системы.

В Apple Pay больше нельзя добавлять карты «Мир»
Фото: ReutersReuters

Однако ранее добавленные карты доступны.

Ранее сообщалось, что компания Apple позволила включить банковские карты с платежной системой «Мир» в качестве способа оплаты в учетной записи Apple ID. В начале марта сервисы Apple Pay и Google Pay стали недоступны для карт Visa и Mastercard в России.

Также американская компания Apple приняла решение ограничить работу Apple Pay и других сервисов в России. Она отключила для российских пользователей доступ к просмотру весенней презентации на официальном сайте и на YouTube.

Кроме того, компания сообщила о прекращении продажи своих товаров через официальный сайт в России. На всех товарах в графе «Доставка» указано «в настоящее время недоступно».

Личный счет,Visa,Коммерсант,Google,Apple,
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