Страховать жизнь будут по новым правилам

Начинают действовать новые минимальные требования к накопительному и инвестиционному страхованию жизни. Соответствующее указание Банка России выступает в силу с 25 марта.

Фото: © Владимир Афанасьев/ПГ © Владимир Афанасьев/ПГ

Согласно новым правилам, полисы начнут действовать с момента уплаты первого взноса. Страховая компания не сможет отказать в страховой выплате, если у человека диагностировано любое, в том числе социально значимое заболевания во время действия договора. Событие, не являющиеся страховым случаем, — это смерть по причинам, связанным с алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением или отравлением.

Впредь страховщик будет обязан при продаже страховки раскрывать историческую доходность по завершившимся за последние три года полисам. Также он должен будет показать клиенту, на какую сумму тот может рассчитывать в случае реализации предусмотренных договором рисков за вычетом уплаченной страховой премии.