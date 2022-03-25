Россияне заинтересовались турами в СНГ за картами Visa и Mastercard

В первые дни старта продаж туров в Узбекистан компании отметили неожиданно высокий спрос на них за банковскими картами, несмотря на стоимость, пишут «Известия».

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По данным на 24 марта, туры в Узбекистан с дополнительной услугой по оформлению банковских карт местных банков, которыми можно расплачиваться за границей, доступны в системе бронирования как минимум двух туроператоров — «Веди Групп» и «Русский Экспресс». Поездка на два дня в Ташкент вместе с перелетом обойдется в сумму от 50 тыс. рублей на человека.

Более половины от стоимости составит подорожавший перелет за границу. Туроператоры отмечают «неожиданно хороший» спрос на «карточные» туры уже после первого дня продаж - 22 марта.

Как сообщил член президиума Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, «карточные» туры — это точно не массовый продукт, у большинства россиян нет в них необходимости, если они не собираются за границу.

«Популярность таких туров будет ниже, чем вакцинных, хотя бы потому, что в качестве альтернативы Visa и Mastercard можно оформить карту Union Pay», — отметил эксперт.