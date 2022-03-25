Карточный тур: сколько стоит поездка за Visa и Mastercard

Российские туроператоры начали продавать поездки в Узбекистан с дополнительной услугой по оформлению карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Об этом пишут "Известия".

Фото: ТАСС/ Антон Новодережкин ТАСС/ Антон Новодережкин

Как отмечает издание, 24 марта такие туры можно было забронировать у двух компаний — "Веди Групп" и "Русский Экспресс".

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"Запрос [на поездки за картами] витал в воздухе, поэтому туры мы сформировали очень быстро, буквально за день. Это обычная турпоездка, куда помимо прочего входит оформление карточки", — сказала руководитель пресс-службы "Русского экспресса" Анна Филатовская.

По ее словам, карточку можно оформить по загранпаспорту за несколько часов. В Узбекистан для этого нужно ехать с наличными. Кроме того, в республике принимается карта "Мир".

Стоимость двухдневной поездки в Ташкент, предусматривающей покупку пластиковых карт, составляет от 50 тысяч рублей для одного человека. Более половины суммы уйдет на оплату подорожавшего перелета. Заезд в отели возможен во все дни недели, кроме пятницы и субботы. Это связано с расписанием работы банков в Узбекистане.

По словам Филатовской, в скором времени планируется запустить аналогичные туры в Армению. Также рассматривается возможность организовать поездки за картами в Киргизию и Казахстан.

В "Интуристе" тем временем рассказали, что "опрашивают принимающих партнеров в Армении, Узбекистане, Турции на предмет возможности запуска таких туров". В компании при этом отметили, что высокая стоимость поездок за картами может помешать формированию спроса на них.

"Есть сомнения, что такие туры будут пользоваться спросом. У большинства на них нет денег, экономическая ситуация сейчас не очень", — сказали в "Интуристе".

Член президиума Альянса турагентств России Алексан Мкртчян считает, что "карточные" туры не могут быть массовым продуктом.

"Популярность таких туров будет ниже, чем вакцинных, хотя бы потому, что в качестве альтернативы Visa и Mastercard можно оформить карту Union Pay например", — сказал Мкртчян.

Несмотря на это, в "Веди Групп" отметили хороший спрос на поездки за картами после первого дня продаж (22 марта). Представитель компании сообщила, что такие туры уже забронированы.

В "Русском экспрессе", где "карточные" туры начали продавать 24 марта, принимают звонки от клиентов, желающих совершить такое путешествие.

Карты Visa и Mastercard нужны тем, кто уехал из России на продолжительное время, пояснил Мкртчян. При этом в РФ такие карточки работать не будут, рассказала в свою очередь коммерческий директор "Веди Групп" Вера Тимофеева. Она напомнила, что после открытия счета за границей россияне обязаны уведомить об этом налоговую службу.