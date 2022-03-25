Укрепление рубля привело к падению цен на электронику

Цены на ноутбуки в России начали падать на фоне стабилизации курса российской валюты. Снижение стоимости ряда позиций оценивается в 20%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на одного из крупнейших российских интернет-ретейлеров «Ситилинк».

«Ситуация с курсом валюты стабилизировалась и мы пересчитали цены. Сейчас можно найти более 2000 моделей ноутбуков по сниженным ценам, цены снизились до 20%», — указали в компании.

В частности, стоимость 15-дюймового ноутбука Acer Aspire сейчас составляет 47 тыс. рублей, хотя в начале недели он стоил порядка 60 тыс. рублей, следует из данных на сайте ретейлера.

Игровой ноутбук ASUS TUF также подешевел — со 120 тыс. рублей (начало недели) до почти 96 тыс. рублей.

Накануне, 24 марта, официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 7,116 рубля — до 96,0458 рубля, курс евро — на 7,7934 рубля, до 105,4679 рубля.