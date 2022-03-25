Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
1 час назад

Укрепление рубля привело к падению цен на электронику

Лера Букина

Цены на ноутбуки в России начали падать на фоне стабилизации курса российской валюты. Снижение стоимости ряда позиций оценивается в 20%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на одного из крупнейших российских интернет-ретейлеров «Ситилинк».

«Ситуация с курсом валюты стабилизировалась и мы пересчитали цены. Сейчас можно найти более 2000 моделей ноутбуков по сниженным ценам, цены снизились до 20%», — указали в компании.

В частности, стоимость 15-дюймового ноутбука Acer Aspire сейчас составляет 47 тыс. рублей, хотя в начале недели он стоил порядка 60 тыс. рублей, следует из данных на сайте ретейлера.

Игровой ноутбук ASUS TUF также подешевел — со 120 тыс. рублей (начало недели) до почти 96 тыс. рублей.

Накануне, 24 марта, официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 7,116 рубля — до 96,0458 рубля, курс евро — на 7,7934 рубля, до 105,4679 рубля.

Карточный тур: сколько стоит поездка за Visa и Mastercard

18 марта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ускорение инфляции в России в конце февраля — начале марта обусловлено, прежде всего, ажиотажным спросом граждан на непродовольственные товары — бытовую технику и электронику, мебель, автомобили.

Личный счет,Видео,Эльвира Набиуллина,Банк России,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители