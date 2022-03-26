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2 часа назад

В России резко вырос спрос на парфюмерию

Газета.RuГазета.Ru

В России в первые две недели марта вырос спрос на парфюмерию, сообщает «Коммерсантъ».

В России резко вырос спрос на парфюмерию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным оператора системы маркировки ЦРПТ, с 1 по 14 марта россияне купили 4,6 млн единиц парфюмерии, что на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 55% больше, чем в этом феврале. Всего за первую половину марта потребители потратили на парфюм 10,2 млрд рублей, что на 172% больше, чем месяцем ранее.

Отмечается, что динамика во многом объясняется ростом цен, так как за это время продукция подорожала на 43%.

Ажиотажный спрос на парфюм в ЦРПТ связывают в том числе с заявлениями ряда иностранных компаний о приостановке деятельности в России на фоне обострения геополитической ситуации. Например, с подобным заявлением выступила компания LVMH (бренды Guerlain, Givenchy, Dior, Sephora и другие).

По словам источника издания на парфюмерном рынке, пока ни один производитель не заявил, что прекратит сотрудничество с российской розницей. Кроме того, многие дистрибуторы стараются организовать поставку товаров через Китай, чтобы облегчить прохождение таможенного контроля.

В свою очередь гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявляет, что запасов сетям парфюмерных магазинов хватит до мая, если по отдельным позициям не будет ажиотажа.

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