Россиян предупредили о поджидающих рубль рисках

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов в беседе с агенством «Прайм» предупредил россиян о поджидающих рубль рисках.

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По его словам, прежде всего, риском для российской валюты остается геополитика и развитие ситуации вокруг Украины. Он отметил, что в случае введения новых санкций рубль продолжит падать.

«Кроме того, стоит понимать, что сейчас в некотором роде уже происходит формирование разных валютных курсов: внутреннего (контролируемого ЦБ) и внешнего (торги на форекс)», — подчеркнул Маслов.

Эксперт добавил, что укреплению российской валюты будет способствовать определенная нормализация обстановки и успешные переговоры. При это, по его мнению, Евросоюз (ЕС) может ускорить переход на нефть и газ от других поставщиков.