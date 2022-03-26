Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
59 минут назад

Россиян предупредили о поджидающих рубль рисках

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов в беседе с агенством «Прайм» предупредил россиян о поджидающих рубль рисках.

Россиян предупредили о поджидающих рубль рисках
Фото: ReutersReuters

По его словам, прежде всего, риском для российской валюты остается геополитика и развитие ситуации вокруг Украины. Он отметил, что в случае введения новых санкций рубль продолжит падать.

«Кроме того, стоит понимать, что сейчас в некотором роде уже происходит формирование разных валютных курсов: внутреннего (контролируемого ЦБ) и внешнего (торги на форекс)», — подчеркнул Маслов.

Эксперт добавил, что укреплению российской валюты будет способствовать определенная нормализация обстановки и успешные переговоры. При это, по его мнению, Евросоюз (ЕС) может ускорить переход на нефть и газ от других поставщиков.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев поделился прогнозом относительно будущего курса рубля. По его мнению, курс российской валюты по отношению к доллару сильно недооценен, так как объективных экономических причин для ее снижения нет. Сейчас снижение рубля по отношению к доллару обусловлено исключительно эмоциональной реакцией на новостной фон, отметил экономист, так как люди находятся в повышенном тревожном состоянии и рассматривают доллар как защитный актив.

Личный счет,Андрей Маслов,Михаил Беляев,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители