Россиянам раскрыли способ купить товары из Европы

Экономист Егор Клопенко рассказал россиянам, как покупать европейские товары в интернете.

По его словам, в сети уже появились сервисы, которые предлагают купить на европейских площадках товар и отправить его в Россию, при этом оплату можно произвести с помощью российских карт.

«Схема работы может быть разной — от заказов прямо на площадке западных сервисов, до возможности купить товар прямо в собственном интернет-магазине сервиса, но уже в урезанном ассортименте», — заявил эксперт «Прайму».

Еще один способ — оплачивать покупки в магазинах, которые работают с Россией и принимают карты китайской платежной системы UnionPay.

Клопенко добавил, что если кризисная ситуация в международных отношениях затянется, то тогда россиянам поможет оформление банковских карт в третьих странах, например, в Грузии, Армении или Казахстане.

Ранее эксперт рассказала, как заменить в России импортный масс-маркет.