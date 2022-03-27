Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
12 минут назад

Россиянам раскрыли способ купить товары из Европы

Газета.RuГазета.Ru

Экономист Егор Клопенко рассказал россиянам, как покупать европейские товары в интернете.

Россиянам раскрыли способ купить товары из Европы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, в сети уже появились сервисы, которые предлагают купить на европейских площадках товар и отправить его в Россию, при этом оплату можно произвести с помощью российских карт.

«Схема работы может быть разной — от заказов прямо на площадке западных сервисов, до возможности купить товар прямо в собственном интернет-магазине сервиса, но уже в урезанном ассортименте», — заявил эксперт «Прайму».

Еще один способ — оплачивать покупки в магазинах, которые работают с Россией и принимают карты китайской платежной системы UnionPay.

Клопенко добавил, что если кризисная ситуация в международных отношениях затянется, то тогда россиянам поможет оформление банковских карт в третьих странах, например, в Грузии, Армении или Казахстане.

Ранее эксперт рассказала, как заменить в России импортный масс-маркет.

Последние новости
Личный счет,Егор Клопенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители