Россиянам раскрыли способ купить товары из Европы

Экономист Егор Клопенко рассказал в интервью агентству «Прайм», что купить товары из европейских государств можно будет через разнообразных посредников, в магазинах и в Сети.

«Я уверен, что многие найдут на полках большинство привычных товаров. Тому есть две причины: нежелание уходить из России и плоды параллельного импорта, когда товары западных брендов будут ввозиться в Россию через третьи страны», - считает эксперт.

Он заметил, что значительная часть крупных импортеров уже проработала такие схемы.

Егор Клопенко заявил, что чем дальше, тем больше появляется специальных сервисов. Они предоставляют возможность приобрести товар в Европе и отправить в РФ. При этом оплата производится российскими картами.

«Схема работы может быть разной — от заказов прямо на площадке западных сервисов, до возможности купить товар прямо в собственном интернет-магазине сервиса, но уже в урезанном ассортименте», - отметил эксперт.