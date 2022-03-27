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38 минут назад

Россиянам раскрыли способ купить товары из Европы

Илья Родин

Экономист Егор Клопенко рассказал в интервью агентству «Прайм», что купить товары из европейских государств можно будет через разнообразных посредников, в магазинах и в Сети.

Россиянам раскрыли способ купить товары из Европы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Я уверен, что многие найдут на полках большинство привычных товаров. Тому есть две причины: нежелание уходить из России и плоды параллельного импорта, когда товары западных брендов будут ввозиться в Россию через третьи страны», - считает эксперт.

Он заметил, что значительная часть крупных импортеров уже проработала такие схемы.

Егор Клопенко заявил, что чем дальше, тем больше появляется специальных сервисов. Они предоставляют возможность приобрести товар в Европе и отправить в РФ. При этом оплата производится российскими картами.

«Схема работы может быть разной — от заказов прямо на площадке западных сервисов, до возможности купить товар прямо в собственном интернет-магазине сервиса, но уже в урезанном ассортименте», - отметил эксперт.

Также он сказал, что есть и альтернативный путь, через принимающие UnionPay, работающие с Россией интернет-магазины.

Личный счет,Егор Клопенко,
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