Банки перешли к сокращению программ лояльности

Кредитные организации начали ухудшать ставки кешбэка в связи с уходом компаний-партнеров и ограничениями российского ЦБ по эквайрингу. В частности, Росбанк и «Альфа» сообщили, что сокращают программы лояльности с 1 апреля, сообщают «Известия».

Отмечается, что с 1 апреля Росбанк закрывает программу начисления кешбэка 20% по картам MasterCard у партнеров (в их число входят, например, «Яндекс.Маркет» и «Магнит»). «Альфа» сворачивает бонусную программу по картам «Яндекс Плюс» с 1 апреля. Раньше по этим картам начислялись бонусы до 10% на сервисы «Яндекса» и до 5% на рестораны, а теперь будет предоставляться кешбэк до 2% на все покупки.

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В ряде других крупных кредитных организациях, в частности, в Совкомбанке, «Зените», МКБ, Почта Банке, «Дом.РФ», сообщили об отсутствии намерения сокращать программы лояльности. Как заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков, они финансируются из двух ключевых источников. Речь идет о чистом комиссионном доходе банка, связанном с обслуживанием операций по банковским картам (так называемый интерчейндж), и компенсациях от компаний-партнеров за привлечение клиентов.

Коммерческий директор группы Т1 Сергей Лобов обратил внимание на то, что кешбэки продемонстрировали свою эффективность во вторичных продажах. В частности, они стимулируют клиента, который воспользовался одной услугой банка, начать пользоваться и другими. Также он отметил, что зачастую кешбэк финансирует сам банк для повышения количества трансакций, а также продавец конкретной услуги или продукта для увеличения продаж в своем магазине. Эксперт считает, что банки вряд ли полностью откажутся от программ лояльности до тех пор, пока они мотивируют клиентов чаще пользоваться конкретной банковской картой.