ЦБ ввел ограничение на выдачу валютных вкладов

Банк России ввел ограничение на выдачу валютных вкладов и счетов граждан. Выдача средств наличными только в рублях будет осуществляться до 9 сентября 2022 года.
«Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные ко вкладам по состоянию на 09.03.2022, подлежат выплате физическим лицам в период с 09.03.2022 до 09.09.2022 в наличной форме в рублях», — гласит письмо регулятора, подписанное зампредом Ольгой Поляковой.
Документ и ответы ЦБ на вопросы размещены на сайте Ассоциации российских банков.
Ранее ЦБ запретил банкам до 9 сентября взимать комиссию за выдачу наличной валюты физлицам. Комиссии, полученные в период с 9 марта, банки обязуются вернуть своим клиентам.