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30 минут назад

ЦБ ввел ограничение на выдачу валютных вкладов

Ura.RuUra.Ru

Банк России ввел ограничение на выдачу валютных вкладов и счетов граждан. Выдача средств наличными только в рублях будет осуществляться до 9 сентября 2022 года.

ЦБ ввел ограничение на выдачу валютных вкладов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные ко вкладам по состоянию на 09.03.2022, подлежат выплате физическим лицам в период с 09.03.2022 до 09.09.2022 в наличной форме в рублях», — гласит письмо регулятора, подписанное зампредом Ольгой Поляковой.

Документ и ответы ЦБ на вопросы размещены на сайте Ассоциации российских банков.

Ранее ЦБ запретил банкам до 9 сентября взимать комиссию за выдачу наличной валюты физлицам. Комиссии, полученные в период с 9 марта, банки обязуются вернуть своим клиентам.

Личный счет,ПОЛЯКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА,Банк России,
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