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23 минуты назад

Два популярных товара резко подешевели

Лера Букина

Стоимость популярных у россиян товаров снижается после того, как российская валюта перешла к укреплению. Так, офисная бумага упала в цене на 30%, женские прокладки – на 15%, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Wildberries.

«Отмечается снижение цен на бумагу для оргтехники - до 30% на отдельные предложения… Продавцы Wildberries снизили цены на некоторые детские смеси и гигиенические прокладки на 13%, подгузники – на 17%», - указано в сообщении.

Подешевели и товары из ассортимента бытовой техники. В частности, варочные панели упали в цене на 22%, стиральные машины - на 20%, холодильники - на 15%. Кроме того, стоимость отдельных моделей ноутбуков понизилась на 30%, мониторов – на 40%, системных блоков и моноблоков – на 30%. Дешевле стали и смартфоны – на 20% (в том числе и iPhone 13).

«Продавцы также снизили цены и на некоторые модели телевизоров на 30%», - отметил маркетплейс.

С понедельника, 28 марта, Wildberries запустил программу поощрения для продавцов, которые понизят стоимость своих товаров или оставят их на уровне февраля. Комиссия для них стала меньше на 3-5% в зависимости от модели продаж.

Россиянам посоветовали менять жилье

Западные страны ввели масштабные экономические санкции. Это была реакция на спецоперацию России на Украине. В частности, они коснулись российских банков и предприятий. Ряд организаций заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Компания Procter&Gamble (владеет брендами Pampers, Always, Tampax, Naturella, Discreet) сообщила о сокращении количества доступных на российском рынке продуктов. После этого на маркетплейсах цены на предметы женской гигиены и детские подгузники резко выросли. Россияне стали жаловаться в соцсетях на то, что полки с этой продукцией в магазинах опустели. Также россияне обратили внимание на резкое повышение стоимости офисной бумаги. Рост достигал 300%.

Личный счет,Видео,Procter & Gamble,
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