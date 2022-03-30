Два популярных товара резко подешевели

Стоимость популярных у россиян товаров снижается после того, как российская валюта перешла к укреплению. Так, офисная бумага упала в цене на 30%, женские прокладки – на 15%, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Wildberries.

«Отмечается снижение цен на бумагу для оргтехники - до 30% на отдельные предложения… Продавцы Wildberries снизили цены на некоторые детские смеси и гигиенические прокладки на 13%, подгузники – на 17%», - указано в сообщении.

Подешевели и товары из ассортимента бытовой техники. В частности, варочные панели упали в цене на 22%, стиральные машины - на 20%, холодильники - на 15%. Кроме того, стоимость отдельных моделей ноутбуков понизилась на 30%, мониторов – на 40%, системных блоков и моноблоков – на 30%. Дешевле стали и смартфоны – на 20% (в том числе и iPhone 13).

«Продавцы также снизили цены и на некоторые модели телевизоров на 30%», - отметил маркетплейс.

С понедельника, 28 марта, Wildberries запустил программу поощрения для продавцов, которые понизят стоимость своих товаров или оставят их на уровне февраля. Комиссия для них стала меньше на 3-5% в зависимости от модели продаж.