В России может подешеветь импортный алкоголь

Компании Simple и Luding пообещали с 1 апреля снизить отпускнике цены на алкоголь на 10-15%, компания Ladoga — на 17-19%. В начале марта, когда доллар стоил 120 рублей, импортеры объявляли о повышении цен примерно в тех же пределах. Однако в магазинах алкоголь тогда подорожал не на 10-15%, а на 20-40%, по некоторым позициям и вовсе вдвое.
Совсем не факт, что после снижения цен импортерами ретейл снизит их в тех же пропорциях или снизит вообще, говорит вице-президент корпорации «Русский стандарт» Игорь Косарев, объясняя разницу в подходах производителей, импортеров и розничных сетей:
Игорь Косарев, вице-президент корпорации «Русский стандарт»:
«Я думаю, что для ретейла тоже выгодно, когда потребители больше покупают. Хотя это не автоматически, потому что маржа может быть выше, а ретейлер не отвечает за продвижение конкретных брендов. Производитель, например, — если это мои бренды либо бренды, которые я дистрибутирую, — имеет обязательства перед правообладателями или владельцами. Не просто зарабатывать маржу, а продвигать эти товары. То есть давать их потребителям по доступной цене. Действия Simple исходят из этого, потому что рубль укрепился, а цена снижается. У сетей таких обязательств нет, поэтому они могут так не поступать».
Получить комментарии от представителей сетевого ретейла радиостанции Business FM на момент публикации материала не удалось. Кто-то не отвечал на звонки, кто-то отказывался отвечать на вопросы о ценах. Рестораторы, чей бизнес тоже сильно зависит от цен на алкоголь, крайне заинтересованы в снижении цен поставщиками. Но, по словам совладелицы ресторана «От и До» Киры Байбаковой, с конца февраля по некоторым позициям ее партнеры не успели их даже поднять:
— Macallan подорожал, Chivas и какая-то водка остались в той же цене, это не дорожало. Они еще не успели, прошло мало времени. Сначала все подняли [цены], но не на все категории. Крепкий алкоголь не так сильно поднимается. Вино подорожало значительно, это было чувствительно, конечно, — именно Франция, Италия, Испания сильно [подорожали].
— То есть мы можем ожидать, что последующее понижение цен коснется в первую очередь вин и премиум-класса?
— Да, конечно.
Но важно понимать, что к ценам на импортный алкоголь, актуальным на середину февраля, в ближайшее время мы точно не вернемся. Даже если представить, что курс станет прежним, а ретейл откажется от идеи дополнительного заработка, в цене так или иначе будут отражены затраты на перенастройку логистики. Но то, что цены не растут, а снижаются — уже приятно.