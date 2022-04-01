В России может подешеветь импортный алкоголь

Компании Simple и Luding пообещали с 1 апреля снизить отпускнике цены на алкоголь на 10-15%, компания Ladoga — на 17-19%. В начале марта, когда доллар стоил 120 рублей, импортеры объявляли о повышении цен примерно в тех же пределах. Однако в магазинах алкоголь тогда подорожал не на 10-15%, а на 20-40%, по некоторым позициям и вовсе вдвое.

Совсем не факт, что после снижения цен импортерами ретейл снизит их в тех же пропорциях или снизит вообще, говорит вице-президент корпорации «Русский стандарт» Игорь Косарев, объясняя разницу в подходах производителей, импортеров и розничных сетей:

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Игорь Косарев, вице-президент корпорации «Русский стандарт»:

«Я думаю, что для ретейла тоже выгодно, когда потребители больше покупают. Хотя это не автоматически, потому что маржа может быть выше, а ретейлер не отвечает за продвижение конкретных брендов. Производитель, например, — если это мои бренды либо бренды, которые я дистрибутирую, — имеет обязательства перед правообладателями или владельцами. Не просто зарабатывать маржу, а продвигать эти товары. То есть давать их потребителям по доступной цене. Действия Simple исходят из этого, потому что рубль укрепился, а цена снижается. У сетей таких обязательств нет, поэтому они могут так не поступать».

Получить комментарии от представителей сетевого ретейла радиостанции Business FM на момент публикации материала не удалось. Кто-то не отвечал на звонки, кто-то отказывался отвечать на вопросы о ценах. Рестораторы, чей бизнес тоже сильно зависит от цен на алкоголь, крайне заинтересованы в снижении цен поставщиками. Но, по словам совладелицы ресторана «От и До» Киры Байбаковой, с конца февраля по некоторым позициям ее партнеры не успели их даже поднять:

— Macallan подорожал, Chivas и какая-то водка остались в той же цене, это не дорожало. Они еще не успели, прошло мало времени. Сначала все подняли [цены], но не на все категории. Крепкий алкоголь не так сильно поднимается. Вино подорожало значительно, это было чувствительно, конечно, — именно Франция, Италия, Испания сильно [подорожали].

— То есть мы можем ожидать, что последующее понижение цен коснется в первую очередь вин и премиум-класса?

— Да, конечно.