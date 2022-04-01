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21 час назад

В России предложили ввести индивидуальный пенсионный возраст

Lenta.ruиещё 3

Нынешняя система обязательного пенсионного страхования (ОПС) требует усовершенствования, уверен финансовый омбудсмен Юрий Воронин. Среди его предложений — индивидуализация пенсионного возраста и пересмотр пенсионной формулы, пишет РБК.

В России предложили ввести индивидуальный пенсионный возраст
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Воронин полагает, что сейчас система ОПС не вполне отвечает современным реалиям рынка труда и демографическим изменениям. Например, появляются новые формы занятости, происходит роботизация труда. Омбудсмен считает, что стоит отказаться от единого для всех пенсионного возраста, а пенсионная формула должна стать понятной и прозрачной.

Воронин приложил внести ряд изменений в систему ОПС: предусмотреть дополнительный источник финансирования для нее, перейти на стажево-заработковую формулу либо сохранить балльную (но с объективной и актуальной стоимостью балла), предоставить право на досрочный выход на пенсию в обмен на снижение ее размера и другие меры.

Ждать ли индексации пенсий работающим россиянам: ответ Минтруда

Ранее Минтруд России заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля. Индексация затронет выплаты порядка четырех миллионов россиян. Известно, что до конца 2022 года на эти цели из федерального бюджета планируется выделить 33,7 миллиарда рублей.

Личный счет,Юрий Воронин,Минтруд России,
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