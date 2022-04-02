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16 часов назад

Россиянам рассказали об альтернативе Visa и Mastercard

Майк Габриелян

Финансовый эксперт Светлана Самойлова рассказала о цифровой альтернативе после блокировок Visa и Mastercard. По ее словам, ею могут стать электронные кошельки, интерес к которым в России значительно вырос. Об этом сообщает «Прайм».

Россиянам рассказали об альтернативе Visa и Mastercard
Фото: ТАССТАСС

«Пользоваться электронным кошельком можно для оплат не только криптовалютными активами, но и привычными нам фиатными деньгами» - сказала она.

По словам Самойловой, можно найти достаточно сервисов, которые предлагают завести электронный кошелек. Он является альтернативой обычному банковскому счету. Оплачивать покупки с его помощью можно на маркетплейсах и на зарубежных площадках.

Эксперт считает, что открыть электронный кошелек быстрее и проще, чем завести счет в банке или получить карту.

Ранее стало известно, что российские банки с 1 апреля переходят на "СБПэй" - аналог Apple Pay и Google Pay.

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