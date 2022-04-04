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9 часов назад

До 35%: «Аэрофлот» снизит цены на перелеты по России

Лера Букина

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о снижении цен на перелеты с конца апреля по конец мая по всем российским направлениям. Стоимость упадет на 30-35%, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление компании.

До 35%: «Аэрофлот» снизит цены на перелеты по России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Аэрофлот» запускает масштабную акцию скидок на авиабилеты по всем внутрироссийским направлениям. С 4 по 12 апреля 2022 года пассажиры смогут приобрести билеты по существенной сниженной стоимости на период полетов с 28 апреля по 31 мая 2022 года. Средний размер скидки составит 30-35%», — указано в сообщении.

Под условия акции подпадают собственные рейсы «Аэрофлота», а также рейсы авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемые под коммерческим управлением «Аэрофлота» (код SU в нумерации рейса). В акции участвуют наиболее популярные тарифы эконом-класса с багажом («оптимум») и без багажа («лайт»).

Предложение распространяется на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и городами РФ. Кроме того, тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между городами РФ через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток, Хабаровск. Если ограничения на полеты в южные города России в период проведения акции будут сняты, «Аэрофлот» будет готов оперативно предложить специальные условия для оформления перевозки по данным маршрутам.

«Мы понимаем важность поддержки наших пассажиров в части доступности перелетов и возможности заранее планировать поездки и отдых. Именно поэтому мы приняли решение существенно снизить цены на авиабилеты по всем внутренним направлениям в период наиболее активного планирования россиянами майских праздников и открытия летнего сезона», — заявил временно исполняющий обязанности гендиректора «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Личный счет,Сергей Александровский,Аэрофлот,
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