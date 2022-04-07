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3 часа назад

Россиян предупредили о мошенничестве с подключением карт к Apple Pay

Москва24иещё 2

Злоумышленники предлагают россиянам оформлять карты с подключением к сервисам Apple Pay и Google Pay. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.

Россиян предупредили о мошенничестве с подключением карт к Apple Pay
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт пояснил, что мошенничество заключается в том, что людям обещают удаленно оформить банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты смартфоном. Злоумышленники предлагают некий банк, который не попал под санкции.

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В свою очередь, людей просят прислать сумму в размене до 1500 рублей якобы за выпуск карты, а также скан паспорта и прописки. По словам Пащенко, в данной ситуации страшно не столько потерять, сколько предоставить мошенникам личные данные. Так могут быть оформлены левые карты, на которых потом может происходить серое движение денежных средств, пояснил специалист. Для того, чтобы приобрести банковскую карту, которая может быть привязана к смартфону, специалист рекомендовал обратиться в реальный банк, который имеет лицензию ЦБ. В свою очередь, те, кто находится за границей, могут открыть карту в местном банке.

Ранее стало известно, что платежные сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Mastercard. В ЦБ отметили, на всей территории страны можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой в полном объеме. Для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает сервис Мир Pay. Позже компания Apple ограничила оплату картами российской платежной системы "Мир" и начала постепенно убирать ее из приложения Apple Pay.

В поддержке держателей карты "Мир" рассказали, что сейчас из приложения убирают уже добавленные карты. В свою очередь, начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Курзякова рассказала, как оплачивать покупки при помощи смартфона после приостановки работы в России крупных иностранных платежных систем.

Эксперт отметила, что россияне, у которых есть действующая карта "Мир" с подключенным сервисом Mir Pay, могут платить так, как делали это раньше. Владельцы гаджетов от Samsung, продолжила она, могут использовать платежный сервис Samsung Pay. Также бесконтактная оплата продолжает работать для владельцев платежных колец, которые предлагают некоторые банки, заключила представитель МКБ.

Личный счет,Григорий Пащенко,Visa,Google,Apple,
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