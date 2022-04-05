Россиянам предложили работающие за рубежом карты Visa

Коммерческий банк Кыргызстана предлагает россиянам карты Visa, которые работают за границей. При этом выезжать за ее получением не придется, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы банка.
Для получения карты будет достаточно с паспортом обратиться в московское представительство банка и предоставить (или оформить) нотариальную доверенность на представление интересов в банке, открытие счетов и получение карт на определенного гражданина Киргизии.
Данные россиянина московское представительство передаст в материнский банк, после чего будет открыта виртуальная карта Visa Gold. В офисе клиенту загрузят приложение банка, чтобы тот уже мог рассчитываться. А именная пластиковая карта доставляется в течение пяти дней.
Среди валют расчета — рубли, сомы, доллары или евро. Услуга стоит 17,5 тыс. рублей. После активации карты эту сумму (5,5 тыс. — выпуск карты, и 12 тыс. рублей — годовое обслуживание) необходимо перевести на карту по номеру телефона через Сбербанк, «Тинькофф», «Киви».
Ранее западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. В частности, 10 марта международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою работу в России. Все карты этих систем, уже выпущенные российскими банками, будут продолжать работать на территории РФ в прежнем режиме. Операции по ним обрабатываются внутри страны. До этого о приостановке работы объявили American Express и японская JCB.