Туры в Турцию и Египет подорожали на 35,8% и 34,7% соответственно в сравнении с осенью прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что за этот же период в два раза выросли цены на проживание в отелях на популярных курортах. Цена тура в Турцию стартует от 110 тыс. рублей, тогда как в прошлом году она начиналась от 50 тыс. рублей.

Конкретные цены турпоездок в Турцию и Египет стали появляться после объявления туроператорами о возобновлении полетных программ за границу. В экспертном сообществе связывают повышение цен на путевки в большей степени с дороговизной авиарейсов.

Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев подчеркивает, что интерес россиян к зарубежным турам восстанавливается, однако высокие цены являются сдерживающим фактором продаж. Он допускает, что стоимость поездок за рубеж начнет снижаться по мере того, как будет расти число компаний, согласовывающих собственные чартерные программы.

По мнению представителя OnlineTur.ru Игоря Блинова, динамика продаж туров за рубеж весной может достичь уровня 2019–2021 годов в денежном выражении, однако в количестве отправившихся на отдых гостей спрос будет отставать от докризисного периода на 30%. Туристы с опасением подбирают для себя туры. Так, 85% бронирований пока приходятся на Россию, следует из данных Travelata.ru.

С развитием зарубежных программ доля внутренних направлений может упасть с 63% в структуре продаж по итогам марта до 50%, считает представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева. За этим последует незначительное падение стоимости отдыха внутри страны.