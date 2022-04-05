Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
1 час назад

Туры в Египет и Турцию подорожали на 35%

Лера Букина

Туры в Турцию и Египет подорожали на 35,8% и 34,7% соответственно в сравнении с осенью прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что за этот же период в два раза выросли цены на проживание в отелях на популярных курортах. Цена тура в Турцию стартует от 110 тыс. рублей, тогда как в прошлом году она начиналась от 50 тыс. рублей.

Конкретные цены турпоездок в Турцию и Египет стали появляться после объявления туроператорами о возобновлении полетных программ за границу. В экспертном сообществе связывают повышение цен на путевки в большей степени с дороговизной авиарейсов.

Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев подчеркивает, что интерес россиян к зарубежным турам восстанавливается, однако высокие цены являются сдерживающим фактором продаж. Он допускает, что стоимость поездок за рубеж начнет снижаться по мере того, как будет расти число компаний, согласовывающих собственные чартерные программы.

Отдых в Турции для россиян значительно подорожал

По мнению представителя OnlineTur.ru Игоря Блинова, динамика продаж туров за рубеж весной может достичь уровня 2019–2021 годов в денежном выражении, однако в количестве отправившихся на отдых гостей спрос будет отставать от докризисного периода на 30%. Туристы с опасением подбирают для себя туры. Так, 85% бронирований пока приходятся на Россию, следует из данных Travelata.ru.

С развитием зарубежных программ доля внутренних направлений может упасть с 63% в структуре продаж по итогам марта до 50%, считает представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева. За этим последует незначительное падение стоимости отдыха внутри страны.

Накануне, 4 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 9 апреля введенные в связи с пандемией ограничения на полеты в 52 страны, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные государства, будут отменены. По его словам, соответствующий документ подписали в понедельник. Премьер-министр указал на улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. В этой связи, как отметил он, целесообразно расширять направления, доступные российским авиакомпаниям.

Личный счет,Видео,Игорь Блинов,Олег Козырев,Дарья Домостроева,Михаил Мишустин,Коммерсант,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители