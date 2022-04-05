Как открыть карту в Казахстане: получаем VISA или Mastercard удаленно

Карты VISA и Mastercard, принадлежащие россиянам, на данный момент не работают за рубежом из-за санкций против РФ. Но граждане ищут пути обхода этих ограничений. Один из блогеров на сайте vs.ru рассказывает, как россиянам можно открыть карту в Казахстане удаленно.

Фото: ТАСС ТАСС

Вот алгоритм действий для получения карты:

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— отсканировать загранпаспорт и отправить его местному жителю

— получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН)

— получить SIM-карту

— привязать ИИН к SIM

— получить виртуальную либо пластиковую карту (в последнем случае ее должны переслать вам из Казахстана)

Теперь объясняем все по порядку.

Для оформления виртуальной карты VISA или Mastercard в центральноазиатской республике от вас нужен будет только скан вашего загранника, пишет автор под ником Felini 666.

Изображение необходимо отправить гражданину Казахстана, который подаст заявку через сайт egov.kz (Электронное правительство республики). В течение одного рабочего дня на ваше имя будет выпущен индивидуальный идентификационный номер (ИИН). Это уникальная комбинация из 12 цифр, которая в данный момент присваивается физлицам в Казахстане и используется для удостоверения личности. Через три рабочих дня ИИН попадает в базы данных банков и различных сервисов.

После этого необходимо получить местную SIM-карту. Автор советует воспользоваться тарифом без абонентской платы, которые есть у казахстанских операторов. Если у вас имеется встроенная SIM-карта (eSIM), это упрощает задачу.

Однако в противном случае вам нужно будет попросить, чтобы местный казахстанский гражданин купил для вас пластиковую “симку” и отправил ее курьерской службой. Посылка придет примерно через неделю.

Как оформить виртуальную карту

Следующий этап, который нужно пройти, чтобы оформить карту в Казахстане удаленно — привязка ИИН к "симке". Вставьте SIM в ваш смартфон и совершите необходимую процедуру через приложение оператора связи.

Далее нужно выпустить карту. Вопрос — к кому обратиться? По словам блогера, для выпуска карты онлайн подойдет, например, Алтынбанк, который на данный момент не требует личной явки в отделение. Вы сможете получить там карту, поддерживающую системы VISA, Mastercard, UnionPay с расчетами в долларах США, евро, рублях, тенге, юанях, канадских долларах и фунтах стерлингов. В приложении банка нужно пройти процедуру регистрации и сдать биометрию.

Как оформить пластиковую карту

На данный момент можно оформить и пластиковую карту в Казахстане, не находясь там лично. Для этого у вас должен быть в этой стране кто-то, кто согласится помочь. Он должен забрать карту в одном из городов, где имеются картоматы нужного банка, и переслать ее вам.