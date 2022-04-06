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3 часа назад

В хранении наличных дома признались 16% россиян

Газета.Ruиещё 1

16% россиян хранят накопленные средства дома наличными. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Почта Банке после проведенного опроса в соцсетях и на сайте.

В хранении наличных дома признались 16% россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

33% респондентов заявили, что хранят средства во вкладах, 26% — на накопительных счетах. 15% участников опроса рассказали, что инвестировали в крупные покупки. Каждый десятый купил валюту.

73% опрошенных предпочли вкладывать средства в рубли. Еще 13% выбрали вклад в долларах, 8% - в евро, 6% - в юанях.

Кроме того, 27% опрошенных решили вложить накопленные средства в погашение кредита. 25% купили бы квартиру или дом, 13% решили потратить средства на приобретение машины, 12% на крупную бытовую технику. Земельный участок хотят купить 10% респондентов, а сделать ремонт или начать строительство необходимо 8% россиян.

Ранее в среду заместитель директора ВШ финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко заявила, что решение о переводе накоплений из доллара должно зависеть от ситуации, в которой находится человек. Если целью были спекулятивные заработки, то выходить уже поздно, поскольку курса 130–150 руб. за один американский доллар в ближайшие годы не предвидится.

Личный счет,Татьяна Бондаренко,Почта Банк,
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