В хранении наличных дома признались 16% россиян

16% россиян хранят накопленные средства дома наличными. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Почта Банке после проведенного опроса в соцсетях и на сайте.

33% респондентов заявили, что хранят средства во вкладах, 26% — на накопительных счетах. 15% участников опроса рассказали, что инвестировали в крупные покупки. Каждый десятый купил валюту.

73% опрошенных предпочли вкладывать средства в рубли. Еще 13% выбрали вклад в долларах, 8% - в евро, 6% - в юанях.

Кроме того, 27% опрошенных решили вложить накопленные средства в погашение кредита. 25% купили бы квартиру или дом, 13% решили потратить средства на приобретение машины, 12% на крупную бытовую технику. Земельный участок хотят купить 10% респондентов, а сделать ремонт или начать строительство необходимо 8% россиян.