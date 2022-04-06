В какой валюте хранить деньги в 2022 году

Курсы валют в 2022 году остаются нестабильными, российские политики говорят о «начале конца монополии доллара», криптовалюты растут, но эксперты называют их инструментом с огромным риском. «Рамблер» собрал мнения экспертов о том, какую валюту купить и в какой валюте лучше хранить сбережения.

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Как сохранить деньги в кризис

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Старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос рассказал РИА Новости, что покупка наличной валюты в период, когда курсы очень волатильны, может дорого обойтись.

Манжос обращает внимание, что «интересные» рублевые активы стали дешевыми и в ближайшие недели цены на них могут стать еще более привлекательными.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин называл лучшими инструментами для инвестора доллар и евро, но не в виде наличных, а в форме вложения денег в финансовые инструменты - к примеру, облигации. Сейчас на рынке много разнообразных ценных бумаг.

Людям, зарабатывающим в рублях, Бахтин советовал диверсифицировать накопления, переведя 30-40 процентов из них в доллары и евро.

Эксперт по финансовой грамотности Денис Ивлев видит валютную диверсификацию так: 40 процентов в рублях, 40 процентов в долларах и 20 процентов евро (можно заменить на швейцарский франк или британский фунт).

Глава маркетплейса «Сравни» Сергей Леонидов рекомендует разделить счет на несколько валют, чтобы средства, к примеру, хранились, в рублях, долларах и евро. Он подчеркнул, что иностранную валюту стоит покупать лишь в периоды укрепления рубля.

Лучший вариант покупки долларов и евро - через брокерский счет, так курс будет ближе всего к реальному без наценки от банков (сейчас от брокеров требуют взимать комиссию в 12 процентов с физлиц и компаний, которые покупают доллары, евро и фунты на бирже).

Основатель TalkBank Михаил Попов считает, что если накоплений меньше ста тысяч, покупать валюту смысла нет. А экономист Вячеслав Зайченко рассказал «Ура.ру», что заработать значительную сумму на обмене можно, если сбережения составляют более ста тысяч долларов. Если речь идет о меньшей сумме, менять валюту не стоит.

Эксперты, которых опросил Esquire, советуют воздерживаться от лишних финансовых операций в ближайшее время. Если деньги уже хранятся в иностранной валюте, ничего менять не нужно. Если все сбережения в рублях, часть из них можно потратить на покупку валюты.

ТАСС

Лучшие валюты 2022 года

В начале марта 2022-го доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова рассказала «Прайму», что самые перспективные валюты сейчас - это фунт стерлингов и юань. Она подчеркнула, что фунт исторически одна из самых стабильных валют, а юань - валюта страны, которая стабильно развивается в последнее десятилетие.

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Татьяна Волкова заявила «Аргументам и фактам», что выбор валюты в 2022 году должен зависеть от цели накоплений:

• Если вы планируете крупную покупку в рублях в ближайший год, то и деньги на нее стоит хранить в рублях;

• Если цель долгосрочная - к примеру, накопить ребенку на университет, то накопления следует хранить в двух валютах в соотношении 50/50, где 50 процентов - рубли, 50 процентов - доллары;

• Если некая покупка планируется в евро, то сбережения нужно держать в евро (здесь есть нюансы - нулевые или отрицательные ставки в еврозоне).

Преподаватель Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий считает, что в 2022 году долю рубля в своей валютной корзине стоит оставить на уровне десяти процентов. С ростом ключевой ставки ЦБ до 20 процентов рублевые вклады становятся более выгодными, подчеркнул Гожий. Во многих банках можно найти вклады под 18-22 процента годовых.

До 50 процентов корзины эксперт советует отдать доллару, 25 процентов - евро, а 15 процентов - любой устойчивой валюте (к примеру, швейцарский франк).

Независимый финансовый эксперт Александр Рябинин заявил «Финтолку», что перспективными валютами также являются канадский доллар и японская иена.

Где лучше всего хранить деньги сейчас

Глава «ПЕРАМО ИНВЕСТ» Ольга Мещерякова заявила РИА Новости, что наличные сбережения - худший способ сохранить свои деньги в нестабильные времена. Наличные теряют свою стоимость, если уровень инфляции высок.

Первый замглавы департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев назвал три основных варианта хранения денег в 2022 году:

• Часть сбережений - в наличные;

• Часть - в золото (в марте в РФ отменили 20-процентный НДС на покупку золотых слитков);

• Часть - положить на депозит в банке на небольшой срок.

Замглавы «Альпари» Наталья Мильчакова напоминает о еще одном способе - вложениях в облигации федерального займа (ОФЗ). У них высокая доходность, а государство гарантирует выплату по ОФЗ.

Доходность по корпоративным облигациям выше, отмечает Мильчакова, но и рисков больше. Если есть желание вложиться не в облигации, а в акции, стоит выбирать ценные бумаги надежных компаний с хорошей репутацией.

Профессиональный трейдер Александра Шпицер посоветовала брать короткие облигации, так как стоимость длинных сильнее зависит от изменения ключевой ставки.

ТАСС

Какие ограничения действуют

«РБК Инвестиции» напомнили, что до 9 сентября 2022 года обналичить с валютных вкладов можно будет в совокупности не более десять тысяч долларов, и только в том случае, если эти средства были на счете до 00:00 (по московскому времени) 9 марта 2022 года.

К примеру, если на счете 15 тысяч долларов, снять можно будет только десять из них. Если в банке несколько валютных счетов, больше десяти тысяч в совокупности снять с них все равно не получится. Если вкладов несколько в разных банках, человек сможет снять по десять тысяч долларов с каждого из депозитов.

Вне зависимости от валюты депозита — доллары, евро, фунты — до 9 сентября 2022 года деньги с банковского вклада можно будет обналичить только в долларах США.

При этом любой валютный счет можно полностью обналичить, переведя с него средства в рубли по курсу банка в день выдачи.

Со 2 марта нельзя вывозить из России иностранную валюту наличными на сумму, эквивалентную более чем десяти тысячам долларов.