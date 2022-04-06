Названы преимущества банковского вклада в юанях

Открытие банковского вклада в китайских юанях может оказаться выгодным в долгосрочной перспективе, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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По его словам, главное преимущество юаня перед долларом и евро – его постоянное укрепление. Сейчас китайская валюта находится неподалеку от своих максимумов 2018 года, за два последних года юань вырос к доллару более чем на 15%.

«Курс будет укрепляться и дальше по мере выхода все большего количества стран из долларовой зависимости и старта транснациональных расчетов без использования доллара и евро. Более того, юань постепенно будет становиться резервной валютой для все большего количества стран», - сказал Переславский «Российской газете».

Он также отметил, что проценты по валютным вкладам – одинаковые как для долларов и евро, так и для юаней. Однако получить эти проценты можно только в рублях.

Аналитик также отметил, что Россия и Китай находятся в дружественных отношениях, торговля между странами будет развиваться, и можно ожидать притока наличных юаней в банки.