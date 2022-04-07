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2 часа назад

В Wildberries заявили, что продажи книг за год в РФ выросли почти в два раза

Газета.Ru

Продажи книг за год в РФ выросли почти вдвое, это связано, в том числе, с отменами ряда зарубежных фильмов и их премьер. Об этом заявил РИА «Новости» онлайн-ритейлер Wildberries.

Продажи книг за год в России выросли почти в два раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди популярных литературных жанров в марте 2022 года оказались книги по саморазвитию и психологии.

«Из-за отмены зарубежных кинопремьер россияне стали посвящать больше времени чтению книг — их продажи в марте выросли на 75% год к году на Wildberries. Жители нашей страны выбирают книги по психологии и саморазвитию, а также детскую художественную литературу...» — уточнили в компании.

Также, по информации Wildberries, к популярным книгам относятся издания по самопомощи.

При этом родители стали гораздо чаще покупать книги об уже полюбившихся персонажах и издания по мотивам новых лент для детей. К ним относятся «Райя и последний дракон» и «Русалочка».

Ранее стало известно, что в России снимут с продажи электронные книги о Гарри Поттере.

Также «Маленький принц» оказался любимой поддерживающей книгой россиян.

Личный счет,Гарри Поттер,
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