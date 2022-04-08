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42 минуты назад

Стало известно о новых видах телефонного мошенничества

Лера Букина

В России участились случаи со звонками, связанными с угрозой вызова россиян в военкомат. Об этом сообщил в беседе с RT эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий.

Стало известно о новых видах телефонного мошенничества
Фото: ТАССТАСС

«Металлизированный голос объявляет гражданам о том, что им необходимо прибыть в пункт сбора военных, чтобы отбыть в воинские части. Никаких денег и действий не требуется — просто некая страшилка со стороны лиц, которые затеяли данную схему», — указал он.

Мошенники активизировались на фоне введения различных антироссийских санкций, добавил еще один эксперт по информбезопасности Александр Власов. Россиянам предлагают оформить карту, которая действительна без ограничений, либо получить валюту со счета, отметил он.

«Просят назвать номер карты, ПИН-код, перевести на «безопасный» счет. Предлагают лекарства, запчасти для автомобилей. Мошенническая схема проста: «Мы работаем по предоплате», а потом они исчезают», — подчеркнул Власов.

Как сообщает РБК, ссылаясь на данные крупных банков, мошенники в марте 2022 года стали реже звонить россиянам, но чаще пытаться обманывать их при помощи поддельных интернет-магазинов с товарами по сниженным ценам. По словам представителя ВТБ, ситуация на банковском рынке в феврале-марте сильно изменилась, при это активность мошенников осталась высокой: по итогам первого квартала банк выявил 500 тыс. атак мошенников на средства розничных клиентов. Это на 40% превышает показатель такого же периода 2021 года.

Личный счет,Алексей Лукацкий,Александр Власов,Банк ВТБ,
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