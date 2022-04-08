Стало известно о новых видах телефонного мошенничества

В России участились случаи со звонками, связанными с угрозой вызова россиян в военкомат. Об этом сообщил в беседе с RT эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий .

«Металлизированный голос объявляет гражданам о том, что им необходимо прибыть в пункт сбора военных, чтобы отбыть в воинские части. Никаких денег и действий не требуется — просто некая страшилка со стороны лиц, которые затеяли данную схему», — указал он.

Мошенники активизировались на фоне введения различных антироссийских санкций, добавил еще один эксперт по информбезопасности Александр Власов . Россиянам предлагают оформить карту, которая действительна без ограничений, либо получить валюту со счета, отметил он.

Как сообщает РБК, ссылаясь на данные крупных банков, мошенники в марте 2022 года стали реже звонить россиянам, но чаще пытаться обманывать их при помощи поддельных интернет-магазинов с товарами по сниженным ценам. По словам представителя ВТБ, ситуация на банковском рынке в феврале-марте сильно изменилась, при это активность мошенников осталась высокой: по итогам первого квартала банк выявил 500 тыс. атак мошенников на средства розничных клиентов. Это на 40% превышает показатель такого же периода 2021 года.