Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
35 минут назад

Россияне пожаловались на массовую блокировку счетов за границей

Мария Иванова

«Коммерсант» рассказал, что банки ЕС массово блокируют европейские счета россиян, хотя санкции этого не предусматривают. По данным газеты, чаще всего выходцы из России жалуются на французский Societe Generale и немецкий Deutsche Bank.

Россияне пожаловались на массовую блокировку счетов за границей
Фото: ТАССТАСС

Среди пострадавших есть россияне, временно проживающие в ЕС по визам, россияне с видом на жительство и даже те, кто получил гражданство.

Видео дня

В конце февраля ЕС запретил россиянам хранить на счетах в европейских банках более ста тысяч евро. Также депозитарии из ЕС не могут продавать гражданам РФ и российским организациям ценные бумаги, выпущенные после 12 апреля.

«Коммерсант» подчеркивает, что других ограничений против россиян (не считая политиков и чиновников, которые попали под персональные санкции), нет. С чем именно связаны массовые блокировки карт и счетов россиян, неясно.

Клиент Societe Generale, гражданин РФ с ВНЖ во Франции, рассказал «Коммерсанту», что его карта заблокирована уже около недели. А в Германии людям российского происхождения, имеющим немецкие паспорта, пришлось доказывать свой статус банку, чтобы избежать блокировки.

«Выполняемые проверки связаны со статусом резидента, при этом банк неукоснительно соблюдает все применимые законы и нормативные акты и тщательно осуществляет меры, необходимые для строгого соблюдения международных санкций, как только те публикуются. Международная ситуация привела к ужесточению правил», - заявили в Societe Generale.

Опрошенные «Коммерсантом» юристы заявили, что у практики блокировки счетов россиян нет законных оснований, клиенты банков с высокой вероятностью выиграют, если обратятся в суд.

Евросоюз раскрыл стоимость замороженных активов россиян

Юрист КА Delcredere Семен Демченко считает, что банки пытаются перестраховаться с помощью более тщательных проверок.

«Цель - предотвратить обход санкций, введенных в отношении России, в том числе в связи с возможной аффилированностью конкретных клиентов с подсанкционными лицами. <…> В случае нарушения предписаний ЕЦБ может наложить на банк штраф в размере до 10% от общего годового оборота», - подчеркнул он.

Личный счет,Коммерсант,ЕЦБ,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители