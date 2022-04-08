Россияне пожаловались на массовую блокировку счетов за границей

«Коммерсант» рассказал, что банки ЕС массово блокируют европейские счета россиян, хотя санкции этого не предусматривают. По данным газеты, чаще всего выходцы из России жалуются на французский Societe Generale и немецкий Deutsche Bank.

Фото: ТАСС ТАСС

Среди пострадавших есть россияне, временно проживающие в ЕС по визам, россияне с видом на жительство и даже те, кто получил гражданство.

Видео дня

В конце февраля ЕС запретил россиянам хранить на счетах в европейских банках более ста тысяч евро. Также депозитарии из ЕС не могут продавать гражданам РФ и российским организациям ценные бумаги, выпущенные после 12 апреля.

«Коммерсант» подчеркивает, что других ограничений против россиян (не считая политиков и чиновников, которые попали под персональные санкции), нет. С чем именно связаны массовые блокировки карт и счетов россиян, неясно.

Клиент Societe Generale, гражданин РФ с ВНЖ во Франции, рассказал «Коммерсанту», что его карта заблокирована уже около недели. А в Германии людям российского происхождения, имеющим немецкие паспорта, пришлось доказывать свой статус банку, чтобы избежать блокировки.

«Выполняемые проверки связаны со статусом резидента, при этом банк неукоснительно соблюдает все применимые законы и нормативные акты и тщательно осуществляет меры, необходимые для строгого соблюдения международных санкций, как только те публикуются. Международная ситуация привела к ужесточению правил», - заявили в Societe Generale.

Опрошенные «Коммерсантом» юристы заявили, что у практики блокировки счетов россиян нет законных оснований, клиенты банков с высокой вероятностью выиграют, если обратятся в суд.

Юрист КА Delcredere Семен Демченко считает, что банки пытаются перестраховаться с помощью более тщательных проверок.