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22 минуты назад

ЦБ разрешил банкам продавать валюту россиянам

Вероника Полынина

Банк России отменяет запрет на продажу наличной валюты россиянам с 18 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление ЦБ.

ЦБ разрешил банкам продавать валюту россиянам
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что банки будут продавать только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля.

Также ЦБ разрешил россиянам получать наличные евро со вкладов, открытых до 9 марта.

«С понедельника можно получить с открытых до 9 марта вкладов не только наличные доллары, но и евро», - сообщил «Альфа-Банк».

Лимит на снятие сохраняется в эквиваленте 10 тысяч долларов. Деньги сверх указанной суммы можно снять в рублях.

Кроме того, с 11 апреля Центробанк отменяет комиссию в 12% за биржевые сделки с долларами и евро.

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Комиссия на покупку валюты у брокеров действовала больше месяца. 3 марта она составляла 30%, но на следующий день ЦБ снизил ее до 12% как для физических, так и для юридических лиц.

Личный счет,Банк России,Альфа-банк,
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