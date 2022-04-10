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54 минуты назад

Россиянам рассказали о возможности получения пенсии по наследству

Lenta.ruиещё 4

В случае смерти пенсионера при определенных условиях его родственники имеют право на получение пенсии по наследству. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

Россиянам рассказали о возможности получения пенсии по наследству
Фото: ТАССТАСС

Юрист объяснила, что начисленные, но не полученные суммы страховой пенсии могут получить нетрудоспособные члены семьи, которые жили вместе с получавшим пенсию человеком на день его смерти. Для получения данной суммы им необходимо обратиться в территориальный ПФР или в МФЦ в течение полугода со дня кончины человека.

При этом накопительная часть пенсии наследуется, если наследодатель скончался до назначения ему пенсии, отметила эксперт. Она добавила, что, если была произведена хоть одна выплата при жизни, то наследование уже не состоится.

Ранее генеральный директор НПФ «Будущее» Светлана Касина заявила, что увеличение возраста дожития — это условное понятие, которое используют для расчета размера накопительной пенсии. Касина объяснила, что накопительную пенсию назначают пенсионеру для выплаты пожизненно вне зависимости от того, сколько человек проживет. Размер выплат устанавливают с помощью деления объема пенсионных накоплений на ожидаемый период выплаты.

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