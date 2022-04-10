Россиянам рассказали о возможности получения пенсии по наследству

В случае смерти пенсионера при определенных условиях его родственники имеют право на получение пенсии по наследству. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

Фото: ТАСС ТАСС

Юрист объяснила, что начисленные, но не полученные суммы страховой пенсии могут получить нетрудоспособные члены семьи, которые жили вместе с получавшим пенсию человеком на день его смерти. Для получения данной суммы им необходимо обратиться в территориальный ПФР или в МФЦ в течение полугода со дня кончины человека.

При этом накопительная часть пенсии наследуется, если наследодатель скончался до назначения ему пенсии, отметила эксперт. Она добавила, что, если была произведена хоть одна выплата при жизни, то наследование уже не состоится.