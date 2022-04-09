Россиянам раскрыли правила легального обмена валюты

Стали известны новые правила легального обмена валюты в России. О них сообщил сайт ЦБ РФ.

С 11 апреля 2022 года россияне смогут забрать со счетов в банках не только наличные доллары, но и евро. Речь идет о гражданах, которые открыли валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты.

«Общий лимит снятия сохраняется — 10 тыс. долларов США или их эквивалент в евро и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях», - уточнили в ЦБ.

Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.

Кроме того, Банк России возобновил с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам. Однако разрешат торговать только валютой, поступившей в кассы банков с 9 апреля 2022 года и позднее.

По оценкам финансистов, жители России уже владеют 90 млрд бумажных долларов. Еще столько же хранится во вкладах, сообщает РГ.